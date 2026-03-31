Reuters: Αμερικανικό πετρέλαιο στην Ελλάδα

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας, το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters αναφέρει την άφιξη αμερικανικού αργού πετρελαίου στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την έντονη αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων από τα ελληνικά διυλιστήρια, καθώς η συνεχιζόμενη αναταραχή στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις παραδοσιακές οδούς εφοδιασμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το δεξαμενόπλοιο Eagle Helsinki, με σημαία Νήσου του Μαν, προσέγγισε τις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Το πλοίο μετέφερε περίπου 700.000 βαρέλια WTI Midland, το οποίο θεωρείται το κορυφαίο αμερικανικό «sweet» (γλυκό) αργό πετρέλαιο λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς του σε θείο. Το φορτίο φορτώθηκε από τον τερματικό σταθμό Seabrook Logistics στο Χιούστον των ΗΠΑ.

Η επιστροφή του αμερικανικού πετρελαίου στην ελληνική αγορά δεν είναι τυχαία. Η τρέχουσα συγκυρία στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις στη ναυσιπλοΐα, ωθεί τους ενεργειακούς κολοσσούς στη διαφοροποίηση των πηγών τους. Το WTI Midland αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, καθώς οι τεχνικές του προδιαγραφές επιτρέπουν την παραγωγή υψηλής ποιότητας καυσίμων με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά τη διύλιση.

