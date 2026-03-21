Reuters: Ο Τραμπ μπροστά σε αδιέξοδο στον πόλεμο με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα του πολέμου με το Ιράν, έχοντας απέναντί του μια κρίση που, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, εμφανίζεται όλο και πιο δύσκολο να περιοριστεί.

Την ώρα που οι τιμές της ενέργειας καταγράφουν έντονη άνοδο διεθνώς, οι ΗΠΑ μοιάζουν να απομακρύνονται από τους παραδοσιακούς συμμάχους τους, ενώ νέα στρατιωτικά μέσα βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης, παρά τις αρχικές εξαγγελίες του Αμερικανού προέδρου περί μιας σύντομης επιχείρησης.

Ο πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή, Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, εκτίμησε ότι ο Τραμπ έχει πλέον εγκλωβιστεί στη σύγκρουση, δυσκολευόμενος να χαράξει καθαρή πορεία εξόδου. Όπως σημείωσε, αυτή η συνθήκη τροφοδοτεί και τη δική του εμφανή απογοήτευση.

Το αφήγημα της στρατιωτικής επιτυχίας

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι στρατιωικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποδίδουν. Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, έχουν εξουδετερωθεί κορυφαία στελέχη της ιρανικής ηγεσίας, έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό το ναυτικό της χώρας και οι βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν περιοριστεί σημαντικά. Όπως ανέφερε, αυτή η εικόνα συνιστά μια σαφή στρατιωτική επιτυχία.

Τα διλήμματα της επόμενης ημέρας

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Τραμπ βρίσκεται πλέον σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, χωρίς να διακρίνεται ακόμη ποια θα είναι η επόμενη στρατηγική του κίνηση. Ένα πιθανό σενάριο είναι η περαιτέρω κλιμάκωση, ακόμη και με ενέργειες όπως η κατάληψη ενεργειακών κόμβων, ανάμεσά τους το νησί Χαργκ, ή η ανάπτυξη δυνάμεων κατά μήκος των ιρανικών ακτών για τον εντοπισμό εκτοξευτών πυραύλων.

Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για μια παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή, με το πολιτικό κόστος στο εσωτερικό των ΗΠΑ να αυξάνεται, καθώς η αμερικανική κοινή γνώμη παραμένει επιφυλακτική απέναντι σε νέους πολέμους μεγάλης διάρκειας.

Στον αντίποδα, ένα σενάριο κήρυξης νίκης και αποχώρησης δεν θεωρείται επίσης χωρίς συνέπειες. Μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε δυσαρέσκεια στους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο, οι οποίοι θα έμεναν αντιμέτωποι με ένα αποδυναμωμένο μεν, αλλά ακόμη επικίνδυνο Ιράν, ικανό να επηρεάσει τις θαλάσσιες μεταφορές και ενδεχομένως να κινηθεί προς την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου — κάτι που η Τεχεράνη συνεχίζει να αρνείται.

Πίεση και στο εσωτερικό μέτωπο

Η σύγκρουση φαίνεται, παράλληλα, να δοκιμάζει και τη συνοχή της πολιτικής βάσης του Τραμπ στο κίνημα MAGA. Παρότι η υποστήριξη δεν έχει εκλείψει, αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη άνοδος στις τιμές των καυσίμων και μια βαθύτερη στρατιωτική εμπλοκή θα μπορούσαν να διαβρώσουν αυτή τη στήριξη το επόμενο διάστημα.

