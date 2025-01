Ρεβεγιόν Τραμπ: Ο Μασκ, η «ενοχλητική» ερώτηση και οι ευχές της Μελάνια ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες εβδομάδες προτού αναλάβει ξανά την εξουσία, μετά από 4 χρόνια μακριά από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε εχθές τον ερχομό του νέου έτους στο πρωτοχρονιάτικο gala που διοργάνωσε – όπως κάθε χρόνο – στην κατοικία του, στο Μαρ-α-Λάγκο.

Στη λαμπερή εκδήλωση έδωσαν το παρών τα πιο κοντινά συγγενικά και φιλικά πρόσωπα του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, πλήθος υποστηρικτές του κινήματος MAGA αλλά και στελέχη της επερχόμενης κυβέρνησης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το «κόκκινο χαλί», συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, ο Τραμπ δήλωσε ότι «ένα φως λάμπει πάνω από όλον τον κόσμο» από τότε που εξελέγη και εμφανίστηκε άκρως αισιόδοξος για το 2025. Όταν ρωτήθηκε τι προσδοκά για το νέο έτος, είπε ότι θα είναι μια υπέροχη χρονιά και ότι θεωρεί πως οι ΗΠΑ «θα τα πάνε φανταστικά ως χώρα» και θα κερδίσουν ξανά τον σεβασμό του πλανήτη.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σκληρή δουλειά που έχει γίνει στη μεταβατική περίοδο ενόψει της ορκωμοσίας σε λίγες εβδομάδες. «Νομίζω ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τις τελευταίες πέντε εβδομάδες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αν δείτε τι έχει συμβεί», είπε.

