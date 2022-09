Ανακοινώσεις Σκρέκα: Οι νέες επιδοτήσεις στο ρεύμα και τα «μπόνους» σε όσους κάνουν εξοικονόμηση

Τριπλή ανάσα για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες μέσα σε λίγες ώρες από την κυβέρνηση καθώς από τη μια το βράδυ της Τρίτης κατατέθηκε η τροπολογία για την έκπτωση άμεσα και μέχρι το τέλος του έτους στην αντλία στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και την κατάργηση από το 2023 της εισφοράς αλληλεγγύης ενώ από την άλλη σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις για την επιδότηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Οκτώβριο.

Ο Κώστας Σκρέκας προχώρησε σε ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στο ρεύμα, ενώ το νέο «μοντέλο» θα είναι κλιμακωτό με έξτρα μπόνους σε όσους κάνουν εξοικονόμηση.

«Μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες η Ελλάδα προνόησε και έχει λάβει μέτρα διατηρώντας τους λογαριασμούς σε προσιτά επίπεδα. Δημιουργήσαμε τον μόνιμο μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων που έχει αποδώσει μέσα σε 2,5 μήνες πάνω από 2 δισ. ευρώ. Μηχανισμός που έχει υιοθετήσει και η Ευρώπη.

Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη κατά τους χειμερινούς μήνες. Με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση έχει θέσει τρεις στόχους. Να συνεχίσουμε τη στήριξη για προσιτές τιμές ενέργειας. Να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα για ενεργειακή επάρκεια. Να ενισχύσουμε την προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας.

Από σήμερα οι πολίτες μπορούν να μπουν στο site του υπουργείου και να βρουν 23 προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.», είπε αρχικά ο Κώστας Σκρέκας.

Από 1η Οκτωβρίου θεσπίζουμε νέο μοντέλο για νοικοκυριά κλιμακωτής επιδότησης

Οι τρείς κλίμακες επιδοτήσεων χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Μέχρι 500 κιλοβατώρες επιδοτείται το 90% της αύξησης

Από 501 έως 1.000 κιλοβατώρες επιδοτείται το 80% της αύξησης

Από πάνω από 1.001 κιλοβατώρες επιδοτείται το 70% της αύξησης

Η επιδότηση αφορά σε όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Τα έξτρα «μπόνους»

Αν ένα νοικοκυριό μειώσει 15% σε σχέση με την περσινή κατανάλωση, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50% ανά μεγαβατώρα.

Από 1001 κιλοβατώρες ισχύει επιπλέον αύξηση 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα για 15% μείωση κατανάλωσης.

Αυτές είναι οι νέες τιμές των παρόχων

ΔΕΗ: Γ1 στα 0,595 ευρώ/kWh οι πρώτες 500 kWh και στα 0,607 ευρώ/kWh από 500 kWh και πάνω. Το νυχτερινό Γ1Ν στα 0,554 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Στα 3,5 ευρώ το πάγιο.

ΗΡΩΝ: GENEROUS HOME στα 0,698 ευρώ/kWh και με έκπτωση συνέπειας 20% στα 0,5584 ευρώ/kWh. Στα 3 ευρώ το πάγιο

Protergia: Protergia Οικιακό Energy Save και Protergia Οικιακό MVP Plus στα 0,5763 ευρώ/kWh. Στα 5 ευρώ το πάγιο

Elpedison: Electricity Home Day και Electricity Home Protect Day στα 0,5905 ευρώ/kWh και το νυχτερινό στα 0,5839 ευρώ/kWh. Στο 1 ευρώ το πάγιο. Τα Elpedison Συνέπεια Day και Night χωρίς έκπτωση συνέπειας στα 0,6233 και 0,6166 ευρώ/kWh, αντίστοιχα. Με την έκπτωση συνέπειας στα 0,5633 ευρώ/kWh. Στα 5 ευρώ το πάγιο.

Φυσικό Αέριο Ελλάδας: MAXI free basic στα 0,594 ευρώ/kWh και στα 0,574 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας.

ΕΛΙΝΟΙΛ: Power On! Home Comfort στα 0,599 ευρώ/kWh. Με πάγιο στα 4,9 ευρώ

ΖΕΝΙΘ: Στα 0,589 ευρώ/kWh. Με πάγιο στα 4 ευρώ

Watt & Volt: Στα 0,589 ευρώ/kWh. Χωρίς πάγιο

NRG: Prime στα 0,579 ευρώ με 5 ευρώ πάγιο και Adapt 0,599 ευρώ με 4,8 ευρώ πάγιο.

WE Energy: WE Blue Home και WE Blue Home Night στα 0,64 ευρώ και με έκπτωση συνέπειας στα 0,63 ευρώ. Στα 2,75 ευρώ το πάγιο. WE Green στα 0,64 ευρώ και με έκπτωση συνέπειας στα 0,63 ευρώ. Στα 3,75 ευρώ το πάγιο

Ηλεκτρικό ρεύμα: Οι ανακοινώσεις των παρόχων

Την ίδια ώρα σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τον τρέχοντα μήνα Σεπτέμβριο είναι τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Οκτώβριο που ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης οι προμηθευτές, στο πλαίσιο της νομοθετημένης υποχρέωσης να αναγγέλλουν τα τιμολόγια του επόμενου μήνα έως τις 20 του προηγούμενου. Ενδεικτικά, το τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον Οκτώβριο είναι 25 % χαμηλότερο σε σχέση με το τρέχον.

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, το τιμολόγιο της ΔΕΗ εμφανίζει μείωση 25% σε σχέση με το αντίστοιχο του Σεπτεμβρίου με την ταρίφα να διαμορφώνεται στα 0,595 για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες. Για μεγαλύτερη κατανάλωση ο πήχης ανεβαίνει στα 0,607 ευρώ. Yπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα η Επιχείρηση έκανε την έκπληξη, προσφέροντας το ακριβότερο τιμολόγιο της αγοράς ηλεκτρισμού που έφτασε τα 80 λεπτά (0,788 για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες), κίνηση που θεωρήθηκε ως εργαλείο άμυνας στις μεγάλες απώλειες εσόδων του Αυγούστου που οι τιμές της ΔΕΗ είχαν πέσει κάτω από τα 50 λεπτά η κιλοβατώρα (0,486).

Από τα δημοσιευμένα στοιχεία, μικρές αποκλίσεις εμφανίζουν οι πάροχοι μεταξύ τους με εξαίρεση τον Ήρωνα και την Volterra, όπου τα αντίστοιχα τιμολόγια διαμορφώνονται (προ της επιδότησης) σε 0,620 και 0,685 ανά κιλοβατώρα. Κατόπιν αυτών οι ταρίφες που ανακοινώθηκαν από τις άλλες εταιρείες είναι: Protergia 0,576 (από 0,782 το Σεπτέμβριο), Εlpedison 0,590 (από 1,08 τον προηγούμενο μήνα και με loyalty pass 0,68), NRG 0,579 (από 0,748), Watt &Volt 0,589 (από 0,784), Φυσικό Αέριο 0,594 (από 0,679), ZENIΘ 0,589 (από 0,687), Ελίν 0,599 (από 0,699).

Πετρέλαιο θέρμανσης

Στην τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης από το υπουργείο Οικονομικών για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αναφέρεται ότι η έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο (ή 23-25 λεπτών μαζί με τον ΦΠΑ) για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαρκέσει τελικά για τουλάχιστον 2,5 μήνες.

Στην τροπολογία ορίζεται ότι από 15/10 έως 31/12/2022 «επιδοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η Οκτωβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Το ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 0,20 ευρώ ανά λίτρο».

Επιπλέον προβλέπεται και δυνατότητα παράτασης ή και αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση , με την έκπτωση 20 λεπτών (+ΦΠΑ) «αντιμετωπίζεται η υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που επιβαρύνει ιδιαιτέρως νοικοκυριά και επαγγελματίες, και ακόμη περισσότερο εκείνους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, οι οποίοι δεν δύνανται να καταβάλλουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος τους για την αγορά του.

Η διάταξη ορίζει τα εξής:

1. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η.10.2022 έως την 31η.12.2022 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ύφος της επιδότησης ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επίτης αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, ως δικαιούχους της επιδότησης. Το τελικό συνολικό ύφος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης, βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος και να αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιδότησης.

Εισφορά αλληλεγγύης

Με άλλη τροπολογία που κατατέθηκε επίσης σε πολυνομοσχέδιο – «σκούπα» του υπουργείου Οικονομικών, καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής, ενώ για το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το έτος 2021. Δηλαδή απαλλάσσονται και εισοδήματα που αποκτώνται φέτος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα ή μερίσματα τα οποία θα δηλωθούν στην φορολογική δήλωση του 2023.

Στην τροπολογία για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης αναφέρεται:

Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής – Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013

Η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάφιο ως προς τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022, β) με την προσθήκη τρίτου εδαφίου για την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και μετά, και η παρ. 74 διαμορφώνεται ως εξής:

«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α καταργείται για όλα τα εισοδήματα του άρθρου αυτού που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής».