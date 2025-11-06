Ρεύμα χωρίς ρολόι στην Ηλεία: Συνελήφθησαν τέσσερις κάτοικοι του Δήμου Πηνειού

Tέσσερις άνδρες συνελήφθησαν χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Πηνειού από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, καθώς εντοπίστηκαν να έχουν προχωρήσει σε παράνομη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους.

Οι άνδρες είχαν συνδέσει απευθείας τις οικίες τους στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, παρακάμπτοντας τα συστήματα μέτρησης ώστε να μην καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή.

