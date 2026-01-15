Ρεύμα: Υποχώρηση 11% στη χονδρική τιμή, ποια τιμολόγια και πότε θα τα επηράσει

Πτωτική πορεία καταγράφει η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του 2026, με τη μέση τιμή της μεγαβατώρας στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας να διαμορφώνεται στα 97,98 ευρώ. Η τιμή αυτή είναι μειωμένη κατά περίπου 11% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του Δεκεμβρίου 2025, ο οποίος είχε ανέλθει στα 110,04 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η αποκλιμάκωση της χονδρικής τιμής συνδέεται με τη μεταβολή του μίγματος ηλεκτροπαραγωγής, καθώς οι καιρικές συνθήκες των πρώτων ημερών του νέου έτους ευνόησαν την αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το μερίδιο των ΑΠΕ ανήλθε στο 47,03% από 34,54% τον Δεκέμβριο, ενώ η συμμετοχή του φυσικού αερίου περιορίστηκε στο 34,85% από 45,03%.

Μειωμένη εμφανίζεται και η συμβολή του λιγνίτη, η οποία περιορίστηκε στο 5,63% έναντι 7,61% τον τελευταίο μήνα του 2025. Παράλληλα, κάμψη σημειώνεται στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, που υποχώρησαν στο 4,11% από 6,28%, ενώ ελαφρά ενίσχυση καταγράφεται στη συμμετοχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων, λόγω της βελτιωμένης στάθμης των ταμιευτήρων μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ελληνική αγορά χονδρικής εμφανίζεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου να κινείται πλησιέστερα στις αγορές της δυτικής Ευρώπης. Η μέση τιμή στην Ελλάδα προσεγγίζει τα επίπεδα της Γερμανίας, της Ολλανδίας και του Βελγίου, ενώ απέχει σημαντικά από τις υψηλότερες τιμές που καταγράφονται σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί την Ελλάδα από τη συνήθη εικόνα των προηγούμενων ετών, κατά τα οποία η εγχώρια αγορά συγκαταλεγόταν συχνά στις ακριβότερες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, λόγω περιορισμένων διασυνδέσεων και αυξημένης εξάρτησης από το φυσικό αέριο.

Εφόσον η τάση αποκλιμάκωσης διατηρηθεί και κατά το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου, αναμένεται να επηρεάσει τα κυμαινόμενα και ειδικά τιμολόγια ρεύματος του Φεβρουαρίου, τα οποία θα ανακοινωθούν από τους παρόχους στο τέλος του μήνα. Αντίθετα, πιθανή επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και ενίσχυση της συμμετοχής του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να ασκήσουν εκ νέου ανοδικές πιέσεις στη χονδρική τιμή.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 η κατανάλωση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή κατέγραψε ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τις 49,3 TWh, γεγονός που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του καυσίμου στη διαμόρφωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια χρονιά, το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) αποτέλεσε την κύρια πηγή εισαγωγών, ξεπερνώντας σε όγκο το ρωσικό αέριο μέσω αγωγών.

