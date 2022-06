RGC 2022: Ο Νέος Κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαμορφώνει τις Αρμοδιότητες της Περιφέρειας

Η πρώτη σημαντική συνεδρία του Regional Growth Conference έχει θέμα «Πως ο Νέος Κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαμορφώνει τις Αρμοδιότητες της Περιφέρειας».

Στη συνεδρία παρουσιάζεται το «Annual report on the stance and perception of Greek citizens on the local and regional governance authorities», μελέτη που εκπονήθηκε από το Regional Policy Monitor σε συνεργασία με τη Data Consultants.

Έρευνα Data Consultants: Η ποιότητα ζωής των Ελλήνων και οι αντιλήψεις τους για τους ΟΤΑ

Συμμετέχοντες στο σημαντικό session είναι:

Στέλιος Πέτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για θέματα Αυτοδιοίκησης

Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Δρ. Σπύρος Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και

Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

Γιώργος Γαλανός, Καθηγητής Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Θεόδωρος Λουλούδης, Εκδότης, Εφημερίδα «Πελοπόννησος»

Συντονιστής: Γιάννης Χρηστάκος. Δημοσιογράφος, MEGA TV & Γενικός Διευθυντής, Dnews