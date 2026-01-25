Ριάμπκοφ: Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας επιβεβαιώνει ανοιχτή πρόσκληση

Ριάμπκοφ: Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα
25 Ιαν. 2026 21:28
Pelop News

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προσκαλέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί τη Μόσχα, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριάμπκοφ σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο TASS.

Σύμφωνα με τον Ριάμπκοφ, η πρόσκληση έγινε κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Άνκορατζ της Αλάσκα και παραμένει ενεργή, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλυθούν τα ουσιαστικά ζητήματα που έχουν οδηγήσει στην παγκόσμια κρίση.

«Φυσικά, έγινε πρόσκληση στο Άνκορατζ προς τον πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσική Ομοσπονδία», τόνισε ο Ριάμπκοφ, προσθέτοντας ότι η θέση της Μόσχας παραμένει σταθερή: «Θα πρέπει να φτάσουμε στην ουσία και στη συνέχεια να βρούμε τον τόπο της επόμενης συνάντησης».

Στην ίδια συνέντευξη, που θα δημοσιευθεί ολόκληρη αύριο Δευτέρα από το TASS, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «η Ρωσία δεν μπορεί να εκφοβιστεί», ενώ διαβεβαίωσε ότι «η εθνική ασφάλεια της χώρας είναι 100% εγγυημένη».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ για «μυστικά όπλα» που διαθέτουν οι ΗΠΑ –με αναφορά σε ηχητικά όπλα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στη Βενεζουέλα–, ο Ριάμπκοφ δήλωσε: «Τελικά, αυτά είναι ερωτήματα για την αμερικανική κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, η ασφάλειά μας είναι 100% εγγυημένη. Αλλά αν θέλουν να προσπαθήσουν να μας εκφοβίσουν ή με κάποιο τρόπο να μας αναγκάσουν να δικαιολογηθούμε, κανένα από τα δύο δεν θα λειτουργήσει».

Ο Ριάμπκοφ πρόσθεσε ότι η ρωσική πλευρά διαθέτει «ουσιαστική βάση τεκμηρίωσης» για τους κανόνες χρήσης πυρηνικών όπλων και άλλων όπλων τεχνολογίας σε διάφορες καταστάσεις.

