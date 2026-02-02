Ρήγμα στη Νέα Αριστερά: Αποχώρησαν 10 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής – ανάμεσά τους ο Νίκος Μπίστης

Σημαντικές εσωκομματικές εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, καθώς δέκα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους, κάνοντας λόγο για πολιτικό αδιέξοδο και απορρίπτοντας τη λογική της εσωστρέφειας και της «καθαρότητας» ταυτότητας.

02 Φεβ. 2026 12:36
Pelop News

Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν δέκα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Μπίστης, κάνοντας λόγο για βαθύ πολιτικό και οργανωτικό αδιέξοδο.

Στη κοινή τους δήλωση, τα αποχωρήσαντα στελέχη τονίζουν ότι αρνούνται «να εγκλωβιστούν σε μια ατέρμονη ομφαλοσκόπηση γύρω από την “καθαρότητα” της ταυτότητας της Αριστεράς», υπογραμμίζοντας πως στόχος τους είναι να συμβάλουν ενεργά στην ανασύνθεση του συνόλου της Αριστεράς και στη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου προοδευτικών δυνάμεων, με αξιόπιστη και κοινωνικά αναγνωρίσιμη ηγεσία.

Όπως αναφέρουν, ως ιδρυτικά μέλη της Νέας Αριστεράς είχαν εξαρχής δύο βασικές στρατηγικές προτεραιότητες: αφενός την οριστική ρήξη της Αριστεράς με τον «κασσελακισμό» και αφετέρου τη δημιουργία ενός πολιτικού υποκειμένου που θα λειτουργούσε ως καταλύτης για την ενότητα και την ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Σύμφωνα με τη δήλωσή τους, η δεύτερη αυτή στρατηγική στόχευση συνάντησε από νωρίς σοβαρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος, οι οποίες σταδιακά επικράτησαν στα όργανα, οδηγώντας – όπως σημειώνουν – σε παραλυτική στασιμότητα και έναν ιδιότυπο πολιτικό και οργανωτικό δυϊσμό.

Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι ενώ ο πρόεδρος και η πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μιλούσαν για ενότητα, η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου προσανατολιζόταν αποκλειστικά στην ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς, απορρίπτοντας κάθε ευρύτερη προοπτική συνεργασιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Διαρκές Προγραμματικό Συνέδριο, το οποίο χαρακτηρίζουν «τελευταία ευκαιρία» για τη Νέα Αριστερά. Όπως υποστηρίζουν, η ευκαιρία αυτή χάθηκε, καθώς η απόφαση του Συνεδρίου δεν έλυσε το αδιέξοδο, αλλά διαιώνισε την εσωτερική ισορροπία που – κατά την εκτίμησή τους – προετοιμάζει το έδαφος για νέα κρίση.

Τα αποχωρήσαντα στελέχη ασκούν επίσης κριτική στη στάση του κόμματος απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στην απόρριψη κάθε προοπτικής συνεργασίας με τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, επιλογή που χαρακτηρίζουν «πολιτικά καταστροφική».

«Αυτή την επιλογή ούτε θέλουμε ούτε μπορούμε να υπηρετήσουμε», τονίζουν, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη δράση τους για μια Αριστερά «χρήσιμη για την κοινωνία, μαχητική και κυβερνώσα», ικανή να μετατρέψει τη κοινωνική δυσαρέσκεια σε συλλογική δύναμη αλλαγής.

Τη δήλωση αποχώρησης υπογράφουν οι: Σταύρος Ακριτίδης, Σπύρος Βάρελης, Καίτη Θεοχάρη, Πολύβιος Κατσάνης, Νίκος Μπίστης, Σοφία Πανδή, Φωτεινή Σιάνου, Άρης Στυλιανού, Γρηγόρης Τσαπαρέλης και Πέτρος Φιλίππου.

