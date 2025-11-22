Ρήγμα στην Ευρώπη για το αμερικανικό σχέδιο στην Ουκρανία: Οργή για την απαίτηση των ΗΠΑ στα παγωμένα ρωσικά assets

Η πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, που συνοδεύεται από αξιώσεις στα δεσμευμένα ρωσικά assets, προκαλεί σοβαρούς τριγμούς στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Φόβοι, αντιδράσεις και πολιτική ένταση πριν από την καθοριστική σύνοδο κορυφής.

22 Νοέ. 2025 13:12
Σημαντικές αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη προκαλεί η αμερικανική πρόταση των 28 σημείων για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, καθώς περιλαμβάνει σχέδιο αξιοποίησης δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 140 δισ. ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων βρίσκεται στην Euroclear στο Βέλγιο. Σύμφωνα με το Politico, η πρόταση προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών που θα προκύψουν από την χρήση των πόρων για έργα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας υπό αμερικανική ηγεσία, μετά τη σύναψη συμφωνίας.

Στις Βρυξέλλες, η αντίδραση υπήρξε άμεση. Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει εξουσία» να αποδεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται σε ευρωπαϊκές χώρες. Άλλοι αξιωματούχοι δεν έκρυψαν τον εκνευρισμό τους για τον Αμερικανό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, με έναν Ευρωπαίο πολιτικό να δηλώνει χαρακτηριστικά πως «χρειάζεται ψυχίατρο».

Η χρονική συγκυρία χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Οι 27 προσπαθούν εδώ και μήνες να συμφωνήσουν σε κοινό νομικό πλαίσιο για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών assets ως εγγύηση για δάνειο προς την ουκρανική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε λεπτή φάση, ενόψει της προσπάθειας να κλειδώσει η συμφωνία στη σύνοδο κορυφής του επόμενου μήνα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε ότι η χώρα του βρίσκεται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές από την έναρξη του πολέμου. Όπως δήλωσε, η Ουκρανία κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά στο «δίλημμα της χαμένης αξιοπρέπειας ή της απώλειας ενός βασικού εταίρου», δείχνοντας πως η αμερικανική πρόταση δεν αφήνει περιθώρια εύκολων επιλογών.

Έντονη δυσφορία στην Ευρώπη

Πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκφράζουν φόβους ότι η αμερικανική πρόταση θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια να πειστεί το Βέλγιο να αποδεχθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο. Η χώρα φιλοξενεί το μεγαλύτερο τμήμα των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων και ανησυχεί για ενδεχόμενα αντίποινα της Μόσχας.

Γάλλος πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος χαρακτήρισε την αμερικανική ιδέα «σκανδαλώδη», σημειώνοντας ότι, ενώ οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν νομική λύση προς όφελος της Ουκρανίας, η πρόταση των ΗΠΑ «οδηγείται ξεκάθαρα από οικονομικό συμφέρον».

Το ευρωπαϊκό σχέδιο

Η ΕΕ επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά assets ως εγγύηση για δάνειο προς το Κίεβο, χωρίς να υπάρξει άμεση αποδέσμευση των κεφαλαίων. Το δάνειο θα αποπληρωνόταν μόνο εάν η Ρωσία συμφωνήσει σε μελλοντικές πολεμικές αποζημιώσεις. Το Βέλγιο έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, φοβούμενο ότι μπορεί να βρεθεί οικονομικά εκτεθειμένο εάν η Μόσχα κινηθεί νομικά στο μέλλον.

Τι προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο

Η πρόταση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Politico, περιλαμβάνει:

– Χρήση 100 δισ. δολαρίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία για έργα ανοικοδόμησης υπό αμερικανική ηγεσία.
– Απόδοση του 50% των κερδών στις ΗΠΑ.
– Συμμετοχή της Ευρώπης με επιπλέον 100 δισ. δολάρια για συνολικές επενδύσεις 200 δισ.
– Δημιουργία ξεχωριστού επενδυτικού εργαλείου ΗΠΑ–Ρωσίας για μελλοντικά σχέδια «διεθνούς σταθερότητας».

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους ρήτρες ανοίγουν τον δρόμο ώστε οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι να βρεθούν υπόλογοι για αποζημιώσεις στη Ρωσία, αν η Ουάσιγκτον καταλήξει σε συμφωνία που δεν τους καλύπτει.

