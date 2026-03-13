Ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ πριν από το συνέδριο – Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου πυροδοτεί νέο κύκλο εσωτερικής σύγκρουσης

Σε νέα φάση εσωστρέφειας εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν από το συνέδριό του, μετά την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η εξέλιξη προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στο εσωτερικό του κόμματος, ανέδειξε τις ήδη υπαρκτές διαφωνίες και άνοιξε έναν νέο κύκλο πολιτικής σύγκρουσης.

Ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ πριν από το συνέδριο – Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου πυροδοτεί νέο κύκλο εσωτερικής σύγκρουσης
13 Μαρ. 2026 13:32
Pelop News

Ισχυρούς κραδασμούς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, σε μια χρονική στιγμή ιδιαίτερα ευαίσθητη για τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς το κόμμα οδεύει προς το συνέδριό του στα τέλη Μαρτίου. Η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη θεωρήθηκε από πολλά στελέχη αιφνιδιαστική, ενώ ήρθε να επιβαρύνει ένα ήδη βαρύ κλίμα εσωτερικών εντάσεων.

Η κίνηση της ηγεσίας δεν έμεινε χωρίς συνέχεια. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απάντησε παραδίδοντας την κοινοβουλευτική του έδρα στην Αρκαδία, την οποία κατείχε από το 2009, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να ενταχθεί σε άλλο κόμμα. Η επιλογή του έδωσε ακόμη μεγαλύτερη πολιτική φόρτιση στην υπόθεση και μετέτρεψε τη διαγραφή από εσωκομματικό επεισόδιο σε μείζον θέμα πολιτικής συζήτησης.

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, η απόφαση Ανδρουλάκη προκάλεσε εμφανείς αντιδράσεις. Στελέχη όπως ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και άλλα πρόσωπα του κόμματος διατύπωσαν ενστάσεις για τη διαγραφή, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία προς τις εκλογές και η προσπάθεια διεύρυνσης δεν μπορεί να στηριχθεί σε αποκλεισμούς, αλλά σε σύνθεση, πολιτικό διάλογο και ενότητα. Η δημόσια αυτή αμφισβήτηση ανέδειξε ότι το θέμα δεν έκλεισε με τη διαγραφή, αλλά αντίθετα λειτούργησε ως καταλύτης για βαθύτερες διαφωνίες.

Από την πλευρά της ηγεσίας, το σήμα ήταν ακριβώς το αντίθετο: ότι η ανοχή απέναντι σε δημόσιες διαφοροποιήσεις που θεωρούνται υπονομευτικές έχει όρια. Αυτό αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος υπερασπίστηκε ανοιχτά τη διαγραφή, κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα σειράς δηλώσεων του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και επιμένοντας ότι σε μια κρίσιμη συγκυρία όλα τα στελέχη οφείλουν να κινούνται στον ίδιο πολιτικό ρυθμό. Το μήνυμα της ηγεσίας είναι σαφές: μπροστά στο συνέδριο, ζητείται πειθαρχία, καθαρή γραμμή και ενιαία φωνή.

Η κυβέρνηση αξιοποίησε πολιτικά την αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ. Ο Άδωνις Γεωργιάδης άσκησε σκληρή κριτική στην απόφαση διαγραφής, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να απορρίψει τα σενάρια περί προσέγγισης του Κωνσταντινόπουλου με τη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Με τον τρόπο αυτό, η υπόθεση απέκτησε και διακομματική διάσταση, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια μιας εσωκομματικής κρίσης.

Πίσω από τη διαγραφή, πάντως, πολλοί εντοπίζουν μια βαθύτερη αγωνία της ηγεσίας για το κλίμα που διαμορφώνεται ενόψει συνεδρίου, αλλά και για τη δυσκολία του ΠΑΣΟΚ να μετατρέψει τη θεσμική του παρουσία σε σαφή δημοσκοπική ώθηση. Αυτή είναι πολιτική ανάγνωση που στηρίζεται στις σημερινές αναφορές περί ανησυχίας για τις χαμηλές επιδόσεις, την εσωτερική γκρίνια και την αμφισβήτηση της στρατηγικής διεύρυνσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου δεν εμφανίζεται ως μεμονωμένη πράξη, αλλά ως κίνηση ισχύος με αποδέκτες και μέσα και έξω από το κόμμα.

Το βέβαιο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριό του με ανοιχτές πληγές και με ένα εσωτερικό τοπίο που μόνο ήρεμο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Αντί για εικόνα συσπείρωσης, η παράταξη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα δοκιμασία συνοχής, σε μια περίοδο που θα ήθελε να εκπέμπει σταθερότητα, προοπτική και ετοιμότητα διακυβέρνησης.

