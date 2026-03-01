Rising Stars: Η βράβευση του MVP και των κορυφαίων των αριθμών της κανονικής περιόδου

Η αυλαία της σεζόν 2025-26 για το Rising Stars πέφτει με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Λίγες ώρες πριν από τους μεγάλους τελικούς της διοργάνωσης, η Πάτρα φιλοξένησε τη βραδιά των βραβεύσεων της κανονικής περιόδου, τιμώντας τους αθλητές που ξεχώρισαν με τη συνέπεια, την απόδοση και την επιρροή τους στο παρκέ.

MVP της κανονικής διάρκειας του Rising Stars Εθνική Ασφαλιστική αναδείχθηκε ο Σταύρος Γυμνόπουλος του ΚΑΟΧ Ευρώπη 87, έπειτα από ψηφοφορία των προπονητών. Ο ταλαντούχος αθλητής δεν περιορίστηκε μόνο στον τίτλο του πολυτιμότερου, αλλά κατέκτησε και την πρωτιά στον πίνακα των σκόρερ, ολοκληρώνοντας τη regular season με 339 πόντους και μέσο όρο 30,8 ανά αγώνα.

Πρώτος ριμπάουντερ της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Βασίλης Χαρτώνας της ΔΕΚΑ, συγκεντρώνοντας συνολικά 128 ριμπάουντ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την παρουσία του στη ρακέτα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Στην κατηγορία των ασίστ, κορυφαίος ήταν ο Χρήστος Βενετίδης της ΔΕΚΑ, μοιράζοντας 55 τελικές πάσες και συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία για την ομάδα του.

Τις απονομές πραγματοποίησαν ο Βαγγέλης Λιόλιος, Πρόεδρος της Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ο Λάμπρος Τάκης, Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ, ο Κώστας Τσαρτσαρής, Διευθυντής γραφείου εκπαίδευσης προπονητών της ΕΟΚ, ο Κώστας Παπαδόπουλος, τεχνικός υπεύθυνος του Προγράμματος Ανάπτυξης της ΕΟΚ και προπονητής της Εθνικής Ομάδας Νέων (U21), τιμώντας με την παρουσία τους τους αθλητές που ξεχώρισαν.