Rising Stars: Το Final-8 δίνει ραντεβού με το μέλλον και την υγεία

Το Final-8 του Rising Stars είναι έτοιμο να ανοίξει την αυλαία του, με τις 8 συμμετέχουσες ομάδες να προετοιμάζονται για τη φάση των προημιτελικών, που θα διεξαχθούν αύριο 27 Φεβρουαρίου στο Promitheas Park.

Στην τελική φάση έχουν προκριθεί οι εξής ομάδες:

1. Ολυμπιακός

2. Κρόνος Αγίου Δημητρίου

3. Προμηθέας Πάτρας

4. Παναθηναϊκός

5. ΑΕΚ

6. Περιστέρι

7. ΚΑΟΧ

8. ΔΕΚΑ

Παράλληλα με το αγωνιστικό ενδιαφέρον, η διοργάνωση αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία προβολής ενός κοινωνικού μηνύματος υψηλής σημασίας: την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Από την έναρξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα Healthy Hoops 4ALL (HH4ALL) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

Στο πλαίσιο του Healthy Hoops 4ALL υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, προωθώντας την σωματική δραστηριότητα και την υγιεινή ζωή για παιδιά και οικογένειες. Το πρόγραμμα έχει ήδη επισκεφθεί πλήθος πόλεων σε όλη τη χώρα (20 συνολικά), ενισχύοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός και η υγεία μπορούν να συνυπάρχουν στο καθημερινό παιδικό παιχνίδι και ζωή.

Το Final-8 του Rising Stars στο Promitheas Park έρχεται να ενώσει το ταλέντο με την κοινωνική ευθύνη, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα στους νέους αθλητές και τις νέες αθλήτριες: ο δρόμος προς την κορυφή περνά μέσα από την υγεία, τη σωστή διατροφή και την ενεργό ζωή.

Η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της Παιδικής Παχυσαρκίας μέσω της προώθησης και υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών και σωματικής δραστηριότητας. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιείται σε όλη την επικράτεια, καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών, παρέχοντας πολύτιμη βοήθεια σε αυτά και τις οικογένειές τους σε όλα τα επίπεδα όπως, ενδεικτικά, δωρεάν παρακολούθηση από διαιτολόγους-διατροφολόγους, υπηρεσίες συμβουλευτικής από παιδιάτρους, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα σχολεία, δωρεάν πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Όσοι φίλαθλοι παρακολουθήσουν από κοντά το Final-8 του Rising Stars θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Παράλληλα, για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της δράσης paxisarkiakaipaidi.gov.gr.