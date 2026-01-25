Ροδιά Αιγιάλειας: «Βούτηξαν» όλα τα καλώδια από το γήπεδο!

Καταγγελία για κλοπή στην Ασφάλεια Αιγιαλείας από τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ροδιάς.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, κατά την επίσκεψή του στο γήπεδο και συγκεκριμένα στα γραφεία της ομάδας, διαπίστωσε με έκπληξη ότι άγνωστοι είχαν αφαιρέσει όλα τα καλώδια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Οι δράστες φέρονται να ξήλωσαν πλήρως τα καλώδια από το εσωτερικό των γραφείων, προκαλώντας υλικές ζημιές και αφήνοντας τον χώρο χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η Ασφάλεια Αιγιαλείας έχει αναλάβει την υπόθεση και διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο, ενώ δεν αποκλείεται να αναζητηθεί και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



