Ροδιά Αιγιάλειας: «Βούτηξαν» όλα τα καλώδια από το γήπεδο!

Αγνωστοι είχαν αφαιρέσει όλα τα καλώδια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

25 Ιαν. 2026 14:10
Pelop News

Καταγγελία για κλοπή στην Ασφάλεια Αιγιαλείας από τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ροδιάς.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, κατά την επίσκεψή του στο γήπεδο και συγκεκριμένα στα γραφεία της ομάδας, διαπίστωσε με έκπληξη ότι άγνωστοι είχαν αφαιρέσει όλα τα καλώδια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Οι δράστες φέρονται να ξήλωσαν πλήρως τα καλώδια από το εσωτερικό των γραφείων, προκαλώντας υλικές ζημιές και αφήνοντας τον χώρο χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η Ασφάλεια Αιγιαλείας έχει αναλάβει την υπόθεση και διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο, ενώ δεν αποκλείεται να αναζητηθεί και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

