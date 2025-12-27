Ροδόπη: Το 7χρονο παιδί είχε κινητικά προβλήματα – Από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα ο θάνατός του

Νέα στοιχεία φωτίζουν τις συνθήκες της τραγωδίας στο Ρίζωμα Ροδόπης, όπου ένα 7χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά σε μονοκατοικία, με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης να αποσαφηνίζει τα αίτια του θανάτου.

Νέα δεδομένα προκύπτουν από την έρευνα για τη φονική πυρκαγιά που σημειώθηκε στο χωριό Ρίζωμα του Δήμου Ιάσμου, στη Ροδόπη, όπου ένα 7χρονο παιδί απανθρακώθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του.

Όπως έχει γίνει γνωστό, από την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της μητέρας του παιδιού για εμπρησμό από αμέλεια. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να αναζωπυρώσει τη φωτιά της ξυλόσομπας στο δωμάτιο όπου κοιμόταν μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά της, προσθέτοντας πετρέλαιο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανάφλεξη στον μικρό χώρο. Το δωμάτιο είχε στέγη κατασκευασμένη από ξύλο και πλαστικά υλικά, στοιχείο που συνέβαλε στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, και τα δύο παιδιά αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, ενώ, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το 7χρονο παιδί είχε και νοητική αναπηρία.

Τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του παιδιού διενήργησε ο Προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κηφνίδης. Όπως προκύπτει από το πόρισμα, το παιδί δηλητηριάστηκε αρχικά από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα, έχασε τις αισθήσεις του και στη συνέχεια κατέληξε λόγω εγκαυμάτων δεύτερου και τρίτου βαθμού σε κεφαλή και άνω και κάτω άκρα.

Ο 5χρονος αδελφός του διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού σε πόδια, χέρια και πρόσωπο. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται και ο πατέρας των παιδιών στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», με εγκαύματα στα κάτω άκρα, τα οποία υπέστη στην προσπάθειά του να τα απεγκλωβίσει.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς.

Την ίδια ώρα, συγκίνηση προκαλεί το συλλυπητήριο μήνυμα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής, όπου φοιτούσε το 7χρονο παιδί. Σε ανακοίνωσή του, το σχολείο εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του μαθητή, σημειώνοντας πως «σε αυτή τη δύσκολη στιγμή η σκέψη μας είναι μαζί τους».

