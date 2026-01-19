Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε τον 41χρονο θείο της για σεξουαλική κακοποίηση

Υπό διερεύνηση βρίσκεται σοβαρή καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης στη Ρόδο, μετά τη μήνυση 21χρονης γυναίκας σε βάρος του θείου της, με τις δικαστικές αρχές να ασκούν κακουργηματικές διώξεις.

Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε τον 41χρονο θείο της για σεξουαλική κακοποίηση
19 Ιαν. 2026 12:20
Pelop News

Ανησυχία προκαλεί καταγγελία 21χρονης γυναίκας στη Ρόδος, η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από συγγενικό της πρόσωπο, τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιανουαρίου 2026, μέσα στο σπίτι της.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται 41χρονος υπήκοος Αλβανίας, κάτοικος Ρόδου, ο οποίος είναι θείος της 21χρονης και κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να μετέβη στο κρεβάτι όπου βρισκόταν η νεαρή γυναίκα και να αποπειράθηκε επανειλημμένα να τη φιλήσει.

Η παθούσα υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος την άγγιξε σε διάφορα σημεία του σώματός της, συμπεριλαμβανομένων των οπισθίων, ενώ φέρεται να επιχείρησε να την αγγίξει και κάτω από τα εσώρουχά της. Όπως ανέφερε, την ώρα του περιστατικού βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και κοιμόταν.

Κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι η 21χρονη αναζήτησε και εξέτασε βιντεοληπτικό υλικό, μέσω του οποίου, όπως καταγγέλλει, αναγνώρισε τον 41χρονο ως το πρόσωπο που εμπλέκεται στο περιστατικό.

Αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του κατηγορουμένου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος δεν προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η εισαγγελέας υπηρεσίας άσκησε σε βάρος του κακουργηματικές διώξεις για την αποδιδόμενη πράξη. Η υπόθεση εισέρχεται πλέον στο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης, κατά το οποίο θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

