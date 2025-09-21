Ρόδος: 83χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε την ανήλικη εγγονή του

Η μικρή, γεννημένη το 2014, παραπονέθηκε στην μητέρα και σε στενό συγγενικό της πρόσωπο ότι είχε ενοχλήσεις. Ρωτώντας την ανήλικη, εκείνη αποκάλυψε ότι ο παππούς της την είχε υποβάλει σε επώδυνες και βίαιες πράξεις.

Βιασμός - ανήλικη
21 Σεπ. 2025 10:36
Pelop News

Ένας ηλικιωμένος άντρας, 83 ετών, κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Δημοκρατικής της Ρόδου», η μικρή, γεννημένη το 2014, παραπονέθηκε στην μητέρα και σε στενό συγγενικό της πρόσωπο ότι είχε ενοχλήσεις. Ρωτώντας την ανήλικη, εκείνη αποκάλυψε ότι ο παππούς της την είχε υποβάλει σε επώδυνες και βίαιες πράξεις.

Συγκεκριμένα, το παιδί περιέγραψε ότι το καλοκαίρι του 2020, σε στιγμές που έμενε μόνη μαζί του, εκείνος την κακοποιούσε.

Η παιδοψυχολόγος που εξέτασε το παιδί κατέγραψε ότι η μικρή είχε σεξουαλικές γνώσεις και συμπεριφορές εντελώς δυσανάλογες με την ηλικία της, γεγονός που υποδήλωνε έκθεση σε σεξουαλική κακοποίηση.

Παράλληλα, παιδοψυχίατρος που κλήθηκε να γνωματεύσει σημείωσε ότι υπήρχαν ενδείξεις υπερκινητικότητας και διαταραχής λόγου, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να αποσαφηνιστούν όλα τα περιστατικά ως προς τον χρόνο και τον τρόπο τέλεσης.

Ωστόσο, δεν απέκλεισε ότι το παιδί είχε βιώσει τραυματικές εμπειρίες.

Οι ισχυρισμοί του 83χρονου
Ο παππούς έχει αρνηθεί την τέλεση των αδικημάτων αυτών και εμμένει στα όσα είχε ομολογήσει η 50χρονη θεία του παιδιού, ότι δηλαδή έστησε μια σκευωρία προκειμένου να εξασφαλίσει ευτελές οικονομικό αντάλλαγμα.

Στο πλαίσιο της ανακρίσεως αναμένεται να διευκρινισθούν εξάλλου τα όσα κατάγγειλε εις βάρος του, και μια 52χρονη ομογενής από τις Η.Π.Α., που διατείνεται ότι τη βίασε σε μικρή ηλικία και τα οποία προσέδωσαν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Ερωτηθείς από την Πταισματοδίκη για τους λόγους που η 8χρονη και μια αδελφή της τον καθιστούν ύποπτο για τέλεση σεξουαλικών αδικημάτων αλλά και για τους λόγους που η 33χρονη κόρη του στην πρώτη της κατάθεση έκανε το ίδιο, ο 83χρονος δεν έδωσε σαφή απάντηση, ισχυριζόμενος ότι δεν γνωρίζει γιατί, πιθανολογώντας ωστόσο ότι η κόρη του, που ανεκάλεσε στην πορεία, ίσως να παρασύρθηκε από τον νέο της σύντροφο, τον οποίο ο ίδιος δεν συμπαθεί και ήθελε να διακόψουν.
Περαιτέρω αρνήθηκε ότι εμφανίστηκε γυμνός στο παιδί μετά από μπάνιο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:52 Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
21:32 Ρέθυμνο: Χειροπέδες στους τρεις νεαρούς που τραυμάτισαν ανήλικο
21:23 Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
21:14 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
21:06 Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι, είχε πάλι απουσίες, έμαθε πολλά – Δηλώσεις
20:59 Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης»
20:50 Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ
20:40 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στη Βοιωτία-Το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη
20:30 Σταμούλης: «Άριστη διοργάνωση ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος, φανταστική η διαδρομή»
20:20 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας
20:10 Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
20:00 Κώστας Ακρίβος: «Σήμερα βγάζουμε προς τα έξω τον θηριώδη εαυτό μας»
19:50 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο
19:41 Η Ολυμπιάδα δυνατό τουρνουά με Ηφαιστο, ΑΟ Αιγιαλέων και Παμβοχαϊκό
19:31 Ο Δήμος Ερυμάνθου φτιάχνει κοινωνικό παντοπωλείο με την Co2gether 
19:20 Αντίδραση από Ισραήλ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης-Η απάντηση Νετανιάχου
19:10 Σπηλιόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αφιερωμένο στη διοίκηση και στην ανίψια μου»
19:00 Πρώτη Δημοτικού: Είναι δύσκολη για όλα τα παιδιά; – Η λογοθεραπευτρια Αντωνία Τζουανοπουλου απαντά
18:51 Δείτε πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ