Ρόδος: 83χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε την ανήλικη εγγονή του

Ένας ηλικιωμένος άντρας, 83 ετών, κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Δημοκρατικής της Ρόδου», η μικρή, γεννημένη το 2014, παραπονέθηκε στην μητέρα και σε στενό συγγενικό της πρόσωπο ότι είχε ενοχλήσεις. Ρωτώντας την ανήλικη, εκείνη αποκάλυψε ότι ο παππούς της την είχε υποβάλει σε επώδυνες και βίαιες πράξεις.

Συγκεκριμένα, το παιδί περιέγραψε ότι το καλοκαίρι του 2020, σε στιγμές που έμενε μόνη μαζί του, εκείνος την κακοποιούσε.

Η παιδοψυχολόγος που εξέτασε το παιδί κατέγραψε ότι η μικρή είχε σεξουαλικές γνώσεις και συμπεριφορές εντελώς δυσανάλογες με την ηλικία της, γεγονός που υποδήλωνε έκθεση σε σεξουαλική κακοποίηση.

Παράλληλα, παιδοψυχίατρος που κλήθηκε να γνωματεύσει σημείωσε ότι υπήρχαν ενδείξεις υπερκινητικότητας και διαταραχής λόγου, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να αποσαφηνιστούν όλα τα περιστατικά ως προς τον χρόνο και τον τρόπο τέλεσης.

Ωστόσο, δεν απέκλεισε ότι το παιδί είχε βιώσει τραυματικές εμπειρίες.

Οι ισχυρισμοί του 83χρονου

Ο παππούς έχει αρνηθεί την τέλεση των αδικημάτων αυτών και εμμένει στα όσα είχε ομολογήσει η 50χρονη θεία του παιδιού, ότι δηλαδή έστησε μια σκευωρία προκειμένου να εξασφαλίσει ευτελές οικονομικό αντάλλαγμα.

Στο πλαίσιο της ανακρίσεως αναμένεται να διευκρινισθούν εξάλλου τα όσα κατάγγειλε εις βάρος του, και μια 52χρονη ομογενής από τις Η.Π.Α., που διατείνεται ότι τη βίασε σε μικρή ηλικία και τα οποία προσέδωσαν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Ερωτηθείς από την Πταισματοδίκη για τους λόγους που η 8χρονη και μια αδελφή της τον καθιστούν ύποπτο για τέλεση σεξουαλικών αδικημάτων αλλά και για τους λόγους που η 33χρονη κόρη του στην πρώτη της κατάθεση έκανε το ίδιο, ο 83χρονος δεν έδωσε σαφή απάντηση, ισχυριζόμενος ότι δεν γνωρίζει γιατί, πιθανολογώντας ωστόσο ότι η κόρη του, που ανεκάλεσε στην πορεία, ίσως να παρασύρθηκε από τον νέο της σύντροφο, τον οποίο ο ίδιος δεν συμπαθεί και ήθελε να διακόψουν.

Περαιτέρω αρνήθηκε ότι εμφανίστηκε γυμνός στο παιδί μετά από μπάνιο.

