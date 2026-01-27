Ρόδος: Καταγγελία-σοκ για απειλές και ξυλοδαρμούς επί τέσσερα χρόνια

Δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία σχηματίστηκε στη Ρόδο, μετά από καταγγελία 41χρονης γυναίκας, με τις καταθέσεις να κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενες απειλές και σωματική κακοποίηση σε βάθος χρόνου.

Ρόδος: Καταγγελία-σοκ για απειλές και ξυλοδαρμούς επί τέσσερα χρόνια
27 Ιαν. 2026 14:47
Στη σχηματισμό δικογραφίας για ενδοοικογενειακή βία προχώρησαν οι αρχές στη Ρόδο, ύστερα από καταγγελία 41χρονης γυναίκας αλβανικής καταγωγής, με την υπόθεση να περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες για απειλές και σωματική κακοποίηση που φέρεται να διαρκούσαν επί χρόνια.

Δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία σχηματίστηκε στη Ρόδο, έπειτα από καταγγελία 41χρονης γυναίκας αλβανικής καταγωγής, η οποία προσήλθε στις αρχές και κατέθεσε ενόρκως για περιστατικά κακοποίησης. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα περιστατικά αφορούν 53χρονη γυναίκα, επίσης αλβανικής καταγωγής, σύντροφο 55χρονου άνδρα.

Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, η υπόθεση περιγράφει ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενων απειλών, πρόκλησης τρόμου και σωματικής βίας, τόσο στη Ρόδο όσο και κατά τη διάρκεια διαμονής στα Χανιά. Οι αναφορές κάνουν λόγο για μακροχρόνια κακοποιητική σχέση, στην οποία οι απειλές και η βία δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συστηματική πρακτική.

Η 53χρονη φέρεται να κατέθεσε ότι από το 2021 έως και τον Αύγουστο του 2025 δεχόταν επαναλαμβανόμενες απειλές και σωματικές επιθέσεις εντός της οικίας τους στην Ιαλυσό, με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η υπόθεση επεκτείνεται και στα Χανιά, όπου, σύμφωνα με τις καταθέσεις, το ζευγάρι μετοίκησε μαζί με την 41χρονη καταγγέλλουσα για περίπου δύο μήνες, από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2025. Κατά το διάστημα αυτό, η φερόμενη κακοποιητική συμπεριφορά συνεχίστηκε, ενώ στις 27 Νοεμβρίου η 53χρονη προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία των Χανίων. Τότε, ο 55χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα στο πλαίσιο της σχηματισθείσας δικογραφίας.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ τα στοιχεία της καταγγελίας εξετάζονται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ποινικής διαδικασίας.

