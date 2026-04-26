Ρόδος: Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός μετά από τροχαίο με γουρούνα

Το περιστατικό έγινε όταν ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της «γουρούνας» που είχε νοικιάσει και προσέκρουσε σε στύλο, κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε με τη σύντροφό του

26 Απρ. 2026 10:37
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν 21χρονο Βρετανό, έφεδρο στρατιώτη σημειώθηκε το βράδυ της 15ης Απριλίου 2026 στη Ρόδο.

Το περιστατικό έγινε όταν ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της «γουρούνας» που είχε νοικιάσει και προσέκρουσε σε στύλο, κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε με τη σύντροφό του. Η 20χρονη, που βρισκόταν στο δωμάτιο, άκουσε τον θόρυβο της σύγκρουσης και βγήκε να τον αναζητήσει, βρίσκοντάς τον βαριά τραυματισμένο στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο 21χρονος υπέστη σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα και στη συνέχεια με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Κρήτης, όπου νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε τεχνητό κώμα. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, ενώ οι γιατροί εξετάζουν τη σταδιακή αφύπνισή του.

Στα βρετανικά δημοσιεύματα καταγράφεται και η εμπειρία της συντρόφου του, η οποία υποστηρίζει ότι περίμενε για ώρες στο νοσοκομείο της Ρόδου χωρίς να έχει σαφή ενημέρωση, ενώ χρειάστηκε τη συνδρομή της βρετανικής πρεσβείας για μετάφραση εγγράφων.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι το ζευγάρι δεν διέθετε ταξιδιωτική ασφάλιση που να καλύπτει ατυχήματα με τετράτροχα οχήματα. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια έχει ξεκινήσει διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας και ο επαναπατρισμός του νεαρού.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Πηγή: dimokratiki

