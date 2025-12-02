Ρόδος: Στη φυλακή 55χρονος για τον 12ετή εφιάλτη της κόρης του – Αίτημα για επανεξέταση DNA

Η υπόθεση που συγκλονίζει τη Ρόδο φέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο σκοτεινές μορφές ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Ένας 55χρονος προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για κατ’ εξακολούθηση βιασμό της κόρης του επί 12 χρόνια, ενώ οι εξετάσεις δείχνουν πως απέκτησε παιδί μαζί της. Η υπεράσπιση ζητά νέα εξέταση DNA, την ώρα που η 31χρονη περιγράφει τον τρόμο που βίωνε.

Ρόδος: Στη φυλακή 55χρονος για τον 12ετή εφιάλτη της κόρης του – Αίτημα για επανεξέταση DNA
02 Δεκ. 2025 13:26
Pelop News

Σοκ προκαλεί στη Ρόδο η υπόθεση 55χρονου που οδηγήθηκε στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για κατ’ εξακολούθηση βιασμό της κόρης του από τα χρόνια που εκείνη ήταν ανήλικη. Η ιατροδικαστική έρευνα κατέδειξε ότι οι δυο τους απέκτησαν παιδί, σήμερα τριών ετών, ενώ η υπεράσπιση αμφισβητεί το DNA και ζητά επανεξέταση.

Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, Νικήτας Μπόλκας, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε ότι ο εντολέας του αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και έχει παρουσιάσει τη δική του εκδοχή ενώπιον των δικαστικών αρχών. Όπως είπε, η υπεράσπιση θα προσβάλει τα αποτελέσματα του τεστ πατρότητας, επιμένοντας στη διενέργεια νέας εξέτασης DNA. «Ο 55χρονος πιστεύει ακράδαντα ότι δεν είναι δικό του το παιδί», δήλωσε ο συνήγορος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το εάν είναι πιθανό να συμβούν λάθη σε τέτοιου είδους εξετάσεις, ο κ. Μπόλκας ανέφερε πως δεν γνωρίζει, όμως ο εντολέας του ελπίζει ότι υπάρχει περιθώριο σφάλματος. Παράλληλα, απέδωσε τις καταγγελίες της κόρης του σε δήθεν «εκδικητική διάθεση», υποστηρίζοντας ότι ο 55χρονος διαφωνούσε με προσωπικές επιλογές της.

Από την πλευρά της, η 31χρονη μίλησε δημόσια στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιγράφοντας την πολυετή κακοποίηση που –όπως λέει– υπέστη από τον πατέρα της. «Φοβόμουν να μιλήσω, ήταν επικίνδυνος και επιθετικός. Έπρεπε κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό», ανέφερε. Περιέγραψε περιστατικά απειλών και βίας, τονίζοντας ότι όλα τα χρόνια βίωνε την κατάσταση μόνη, χωρίς καμία στήριξη.

Η 31χρονη κάλεσε άλλες γυναίκες που βρίσκονται σε ανάλογες συνθήκες να μην διστάζουν να ζητούν βοήθεια, εξηγώντας ότι η σιωπή παρατείνει τον φόβο και την κακοποίηση. Σήμερα, όπως είπε, αισθάνεται ασφαλέστερη και προσπαθεί να αφήσει πίσω της όσα τη σημάδεψαν. «Ονειρεύομαι μια ήσυχη ζωή. Δεν έχω πια εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και δεν έχω στήριξη από την οικογένειά μου», κατέληξε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:59 Δήμητρα Ματσούκα: Καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
14:53 Στο πλευρό των παραγωγών ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος
14:52 Βρυξέλλες: Συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι για έρευνα απάτης με κοινοτικά κονδύλια – Εφόδοι σε EEAS και Κολλέγιο της Ευρώπης
14:49 48ωρη απεργία ταξί: Κατασκήνωση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών και προειδοποίηση για κλιμάκωση
14:45 Πήλιο: Πέθανε και το τελευταίο κουτάβι που είχε διασωθεί μετά την ρίψη σε γκρεμό
14:41 Ελευσίνα: 14χρονος συνελήφθη με κλεμμένο δίκυκλο μετά από καταδίωξη
14:38 Ζάκυνθος: Αλλοδαπός πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε κοκαΐνη και κάνναβη
14:33 Παπαστεργίου: Νέο σύστημα καμερών με άμεση ειδοποίηση στον οδηγό και ψηφιακές κλήσεις
14:28 Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχαμάντ Σινό – Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
14:23 Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη για απόπειρα βιασμού σε αεροδρόμιο του Λονδίνου
14:22 Ανάβυσσος: Μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο και έμεινε όρθια – Το ασυνήθιστο τροχαίο που τράβηξε τα βλέμματα ΦΩΤΟ
14:15 Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 16χρονο μετά από καταδίωξη – Στο αυτόφωρο και ο πατέρας του
14:10 Ξανακλείνουν οι αγρότες τα σύνορα στους Ευζώνους -Ενίσχυση του μπλόκου με πάνω από 150 τρακτέρ
14:08 Στο Αγρίνιο η ταφή του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα – «Ασχολούμαι μόνο με τον άγγελό μου», λέει ο πατέρας του
14:04 Σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα: Κατασχέθηκαν ποσότητες κρυσταλλικής ουσίας, κάνναβης και LSD
14:00 Συμπληρώνεται ο χάρτης των Δικηγορικών Συλλόγων: Βγήκαν τα ΔΣ, μένουν οι πρόεδροι – Τα μέλη που εκλέγονται σε Πάτρα, Αιγιάλεια, Καλάβρυτα
13:54 Τρία άτομα τραυματίες μετά από πρόσκρουση σε κολόνα στην Πειραιώς ΦΩΤΟ
13:49 Αντιδράσεις στην Ιταλία: Έφτιαξαν παγοδρόμιο γύρω από το άγαλμα του Παβαρότι ΒΙΝΤΕΟ
13:46 Ελεύθερος με όρους ο 39χρονος ταξιτζής για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
13:42 Νέα φωτιά στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαζαρίδης καταγγέλλει «απειλές» από τη Λιακούλη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ