Ρόδος: Στη φυλακή 55χρονος για τον 12ετή εφιάλτη της κόρης του – Αίτημα για επανεξέταση DNA

Σοκ προκαλεί στη Ρόδο η υπόθεση 55χρονου που οδηγήθηκε στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για κατ’ εξακολούθηση βιασμό της κόρης του από τα χρόνια που εκείνη ήταν ανήλικη. Η ιατροδικαστική έρευνα κατέδειξε ότι οι δυο τους απέκτησαν παιδί, σήμερα τριών ετών, ενώ η υπεράσπιση αμφισβητεί το DNA και ζητά επανεξέταση.

Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, Νικήτας Μπόλκας, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε ότι ο εντολέας του αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και έχει παρουσιάσει τη δική του εκδοχή ενώπιον των δικαστικών αρχών. Όπως είπε, η υπεράσπιση θα προσβάλει τα αποτελέσματα του τεστ πατρότητας, επιμένοντας στη διενέργεια νέας εξέτασης DNA. «Ο 55χρονος πιστεύει ακράδαντα ότι δεν είναι δικό του το παιδί», δήλωσε ο συνήγορος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το εάν είναι πιθανό να συμβούν λάθη σε τέτοιου είδους εξετάσεις, ο κ. Μπόλκας ανέφερε πως δεν γνωρίζει, όμως ο εντολέας του ελπίζει ότι υπάρχει περιθώριο σφάλματος. Παράλληλα, απέδωσε τις καταγγελίες της κόρης του σε δήθεν «εκδικητική διάθεση», υποστηρίζοντας ότι ο 55χρονος διαφωνούσε με προσωπικές επιλογές της.

Από την πλευρά της, η 31χρονη μίλησε δημόσια στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιγράφοντας την πολυετή κακοποίηση που –όπως λέει– υπέστη από τον πατέρα της. «Φοβόμουν να μιλήσω, ήταν επικίνδυνος και επιθετικός. Έπρεπε κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό», ανέφερε. Περιέγραψε περιστατικά απειλών και βίας, τονίζοντας ότι όλα τα χρόνια βίωνε την κατάσταση μόνη, χωρίς καμία στήριξη.

Η 31χρονη κάλεσε άλλες γυναίκες που βρίσκονται σε ανάλογες συνθήκες να μην διστάζουν να ζητούν βοήθεια, εξηγώντας ότι η σιωπή παρατείνει τον φόβο και την κακοποίηση. Σήμερα, όπως είπε, αισθάνεται ασφαλέστερη και προσπαθεί να αφήσει πίσω της όσα τη σημάδεψαν. «Ονειρεύομαι μια ήσυχη ζωή. Δεν έχω πια εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και δεν έχω στήριξη από την οικογένειά μου», κατέληξε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



