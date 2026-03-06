Ρόδος: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη δύο Τούρκοι διακινητές μεταναστών

Προειδοποιητικά πυρά από το Λιμενικό

Ρόδος: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη δύο Τούρκοι διακινητές μεταναστών
06 Μαρ. 2026 22:40
Pelop News

Στη Ρόδο με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση εντοπισμού και ακινητοποίησης ταχύπλοου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του νησιού, καθώς συνελήφθησαν δύο Τούρκοι διακινητές μεταναστών. Στο σκάφος που ακινητοποιήθηκε επέβαιναν 36 αλλοδαποί.

Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 48χρονος Σομαλός που συνελήφθη στη ΓΑΔΑ με χειροβομβίδες

Όπως αναφέρει η rodiaki.gr, το σκάφος κινούνταν από τα τουρκικά παράλια προς τη Ρόδο με υψηλή ταχύτητα. Η επιχείρηση εξελίχθηκε νύχτα με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, καταδίωξη και τελικά ακινητοποίηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περί ώρα 23:15 της 5 Μαρτίου 2026, πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος ενημερώθηκε από στρατιωτικά παρατηρητήρια στην περιοχή για ύπαρξη ύποπτου σκάφους που κινούνταν δυτικά προερχόμενο από τις τουρκικές ακτές με πορεία προς Ρόδο και ταχύτητα που αναφέρεται στους 30 κόμβους. Περί ώρα 23:20 το σκάφος εντοπίστηκε να κινείται προς τις ακτές της Ρόδου μεταφέροντας μεγάλο αριθμό επιβαινόντων.

Δεν συμμορφώθηκε σε εντολή να σταματήσει ο χειριστής
Κατά την προσέγγιση, το πλήρωμα έκανε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων και απηύθυνε εντολή στον χειριστή στην αγγλική γλώσσα να σταματήσει, χωρίς συμμόρφωση.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε και ο χειριστής προέβαινε σε επικίνδυνους ελιγμούς, δημιουργώντας συνθήκες κινδύνου τόσο για τους επιβαίνοντες όσο και για το πλωτό του Λιμενικού και το πλήρωμά του. Υπήρξαν προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα και στη συνέχεια βολές ακινητοποίησης σύμφωνα με τους κανονισμούς εμπλοκής, με αποτέλεσμα το ταχύπλοο να ακινητοποιηθεί περί ώρα 23:45.

Ακολούθησε επιβίβαση στελεχών στο σκάφος για ακινητοποίηση και ασφάλιση των χειριστών και διενέργεια ελέγχου.

Κατασχέθηκε το ταχύπλοο
Οι 2 χειριστές, σύμφωνα με τις αναφορές, στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων. Οι 36 μεταφερόμενοι περισυνελέγησαν και οδηγήθηκαν στη μαρίνα Μανδρακίου, όπου παραδόθηκαν σε στελέχη αρμόδιου γραφείου ασφαλείας και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το ταχύπλοο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς και μεταφέρθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο.

Πρόκειται για ένα φουσκωτό σκάφος κατασκευής PVC και GRP, ονομασίας “LUCKY BOAT”, με σημαία Τουρκίας και μήκος περίπου 11 μέτρων και πλάτος περίπου 3 μέτρων. Έφερε 2 εξωλέμβιες μηχανές “SUZUKI” 350HP.

Στο επιχειρησιακό πλαίσιο υπήρξε αξιοποίηση πληροφοριών της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συμμετοχή στελεχών της συγκεκριμένης διεύθυνσης, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσω υποδιεύθυνσης πληροφοριών και ειδικών δράσεων, της ΕΥΠ, καθώς και της ΥΕΜ.

Λιμενικοί από την Κω και την Σύμη
Στην επιχείρηση συμμετείχαν και λιμενικοί από την Κω και την Σύμη και πλωτά μέσα που βρίσκονταν σε προγραμματισμένη περιπολία στη θαλάσσια περιοχή βόρεια, βορειοανατολικά και ανατολικά της Ρόδου.

Οι Τούρκοι διακινητές είναι 41 και 30 ετών και αναγνωρίστηκαν και υποδείχθηκαν ως χειριστές του σκάφους που πραγματοποίησε τη μεταφορά από τα τουρκικά παράλια προς τη Ρόδο.

Σε ότι αφορά τους 36 μεταφερόμενους πρόκειται για 15 ενήλικους άνδρες, 6 ενήλικες γυναίκες, 7 ανήλικα αγόρια και 8 κορίτσια. 19 έχουν καταγωγή από την Συρία, 9 από την Παλαιστίνη, 5 από την Υεμένη, 2 από το Μαρόκο κι ένας από την Τουρκία. Στους μεταφερόμενους περιλαμβάνονται βρέφη και μικρά παιδιά έως και έφηβοι, αλλά και ενήλικες.

Μέρος των ανηλίκων δεν ταξίδευε μόνο του, αλλά συνοδευόταν από συγγενικά πρόσωπα. 3 ανήλικοι συνοδεύονται από τη μητέρα τους, 2 ανήλικοι συνοδεύονται από μητέρα, 1 ανήλικο συνοδεύεται από ενήλικη αδελφή, 4 ανήλικοι από μητέρα και 1 ανήλικο από θείο. Ορισμένοι ανήλικοι δεν συνοδεύονταν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:49 Φρίκη στη Γαλλία: Δύο αδέλφια κατηγορούνται ότι κρατούσαν επί μήνες αιχμάλωτη τη μητέρα τους, τη βασάνιζαν κι όταν πέθανε την έθαψαν σε δάσος
23:32 Αφεντικό ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
23:21 Κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών: Η Βραζιλία του 1970 η καλύτερη όλων των εποχών, δεύτερη η Μίλαν των Φαν Μπάστεν, Γκούλιτ και Ράικαρντ, τρίτη η Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα
23:08 Πάτρα: Μέσα σε λεωφορείο και μπροστά σε έκπληκτους επιβάτες έκαναν χρήση ενέσιμων ουσιών!
22:56 Ο Μπεν Στίλερ κατηγορεί τον Τραμπ για προπαγανδιστικό βίντεο: «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία»
22:47 Εκρηκτική εβδομαδιαία άνοδος για το πετρέλαιο: 35% στο αμερικανικό αργό και 28% στο Brent εν μέσω κρίσης στα Στενά του Ορμούζ
22:40 Ρόδος: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη δύο Τούρκοι διακινητές μεταναστών
22:32 Αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ: «Συντρίβουμε το καθεστώς στο Ιράν»
22:22 Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 48χρονος Σομαλός που συνελήφθη στη ΓΑΔΑ με χειροβομβίδες
22:13 Πάτρα: Κουκουλοφόροι έψαχναν τρόπους να «μπουκάρουν» σε σπίτι
22:10 Ρεπορτάζ Reuters: «Η τουρκική ΜΙΤ ζήτησε από τη βρετανική ΜΙ6 να βοηθήσει στην προστασία του Σύρου προέδρου Σάρα»
21:52 Akylas: Ο «γάμος» του Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga
21:41 Τραμπ: Ανακοίνωσε πρόγραμμα αντασφάλισης 20 δισ. δολαρίων για να ανοίξει η διέλευση των τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ
21:31 Αποκάλυψη Reuters: Το Ισραήλ βομβαρδίζει το δυτικό Ιράν για να στηρίξει Κούρδους που θέλουν να καταλάβουν ιρανικά εδάφη
21:26 Γυναίκα: Όταν η κοινωνία της είπε “Μη μιλάς” και εκείνη μίλησε
21:23 IDF: Ισοπέδωσαν στρατηγείο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Ιταλία: Στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Federico Martinengo», ΒΙΝΤΕΟ
21:03 Είχε στο σπίτι του 9 κιλά κάνναβη και πιστόλι ρέπλικα, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 Σοκ στην Πάτρα: Συνελήφθη γιατρός κατηγορούμενος για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων
20:41 Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Επιτροπή Ισότητας τιμούν την Ημέρα της Γυναίκας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ