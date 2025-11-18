Ρωμαϊκό Ωδείο: Κακή ανάμνηση τα προκάτ καμαρίνια – Σκηνή και παρασκήνια θα λειτουργούν όπως στην αρχαιότητα

Μετά την ολοκλήρωση της αναστήλωσης του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ξεκαθαρίζει: η σκηνή και τα παρασκήνια θα λειτουργούν πλέον με σεβασμό στην αρχαία τους μορφή. Χωρίς προκάτ υποδομές, αλλά με πλήρη αναστήλωση και σύγχρονες τεχνικές παροχές, το μνημείο επανέρχεται στην αυθεντική του αίγλη.

18 Νοέ. 2025
Pelop News

«Η σκηνή και τα παρασκήνια θα λειτουργούν πια όπως στην αρχαιότητα. Τα προκάτ καμαρίνια και οι τουαλέτες μέσα στο δυτικό παρασκήνιο αποτελούν πια κακή ανάμνηση».

Είναι η ξεκάθαρη απάντηση που δίνει η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αναστασία Κουμούση, απαντώντας, μέσω της εφημερίδας «Πελοπόννησος», στο ερώτημα «πού θα είναι τα καμαρίνια των καλλιτεχνών;» το οποίο διατύπωσαν ορισμένοι εκ των επισκεπτών του Ρωμαϊκού Ωδείου την ημέρα των εγκαινίων του.

Η κ. Κουμούση εξηγεί ότι «αναστηλώθηκαν πλήρως η σκηνή και τα παρασκήνια (ανακατασκευή των κατακόρυφων τοίχων και της θολοδομίας τους) βάσει των τεκμηρίων που είχαν διατηρηθεί. Ο θόλος της σκηνής έχει μήκος 33μ. και το ύψος του φτάνει περίπου 9μ. από το δάπεδο».

Η ίδια τονίζει ότι «προς το παρόν το Ωδείο Πατρών είναι το μόνο μνημείο αυτής της κατηγορίας στον ελλαδικό χώρο με πλήρως αναστηλωμένο το σκηνικό οικοδόμημα. Επομένως αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η εμφάνιση κάποιου σε αυτή τη σκηνή».

Κατά συνέπεια, η μοναδικότητα του μνημείου απαιτεί τον ανάλογο σεβασμό και προσοχή. Αυτό σημαίνει στην πράξη, όπως εξηγεί η επικεφαλής της αρμόδιας αρχής, ότι «οι καλλιτέχνες που θα έρθουν στο Ωδείο μας θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες του χώρου. Δηλαδή δεν θα υπάρχει καρφωμένος καθρέπτης στον τοίχο όπως υπήρχε στα προκάτ παρασκήνια. Θα μπορεί να υπάρχει ένας επιδαπέδιος και να καλύπτει τις ανάγκες. Στα παρασκήνια έχουμε τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τα φώτα ώστε να μπορεί να χτενιστεί κάποιος και να προετοιμαστεί για την εμφάνισή του. Σε κάθε περίπτωση με καλή συνεργασία και συνεννόηση θα βρίσκουμε τη λύση. Αλλωστε αυτό συνέβαινε πάντα μέχρι σήμερα».

Καταλήγοντας, η κ. Κουμούση υπενθυμίζει ότι κάθε παράσταση και εκδήλωση που φιλοξενείται στο Ρωμαϊκό Ωδείο θα περνάει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) όπως άλλωστε συνέβαινε και στο παρελθόν. Οπως είναι φυσικό, η ανακατασκευή του δεν αφήνει περιθώρια για εκδηλώσεις οι οποίες δεν θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του μνημείου. «Σύμφωνα με την παλαιότερη απόφαση της υπουργού (2020) άδεια έχει δοθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και στο Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Πιθανόν η απόφαση αυτή να απαιτεί τροποποίηση. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν το αποφασίζουμε εμείς αλλά η ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού» καταλήγει η κ. Κουμούση.

