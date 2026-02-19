Ρώμη: Έσπασαν τον χαυλιόδοντα του διάσημου Elefantino

Ο αριστερός χαυλιόδοντας του διάσημου γλυπτού «Elefantino» (Μικρός Ελέφαντας), έργο βασισμένο σε σχέδιο του Τζιαν Λορέντσο Μπερνίνι, εντοπίστηκε σπασμένος και πεσμένος στη βάση του, στην Πιάτσα ντε λα Μινέρβα, στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Η ζημιά ανακαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026.

Οι αρχές της ιταλικής πρωτεύουσας ανακοίνωσαν ότι διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του ή των υπευθύνων. Η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της πλατείας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για εσκεμμένο βανδαλισμό ή για φθορά που προκλήθηκε από τις έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζούλι, χαρακτήρισε την πράξη «παράλογη βαρβαρότητα» και «απαράδεκτη» για την καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. «Είναι απαράδεκτο να υφίσταται ξανά τόσο σοβαρή ζημιά ένα εμβληματικό μνημείο», δήλωσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το γλυπτό υφίσταται φθορά: Τον Νοέμβριο του 2016 είχε σπάσει η άκρη του ίδιου χαυλιόδοντα, με την αποκατάσταση να ολοκληρώνεται λίγο αργότερα.

Το «Elefantino» είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα της μπαρόκ γλυπτικής στη Ρώμη. Φιλοτεχνήθηκε το 1667 από τον γλύπτη Ercole Ferrata, βασισμένο σε σχέδιο του Μπερνίνι, και στηρίζει έναν αρχαίο αιγυπτιακό οβελίσκο ύψους περίπου 5,5 μέτρων. Βρίσκεται στην Πιάτσα ντε λα Μινέρβα, σε μικρή απόσταση από το Πάνθεον, και αποτελεί δημοφιλές σημείο για επισκέπτες και κατοίκους.

