Ρώμη: Έσπασαν τον χαυλιόδοντα του διάσημου Elefantino

Ζημιά στο εμβληματικό γλυπτό «Elefantino» της Ρώμης.

Ρώμη: Έσπασαν τον χαυλιόδοντα του διάσημου Elefantino
19 Φεβ. 2026 9:42
Pelop News

Ο αριστερός χαυλιόδοντας του διάσημου γλυπτού «Elefantino» (Μικρός Ελέφαντας), έργο βασισμένο σε σχέδιο του Τζιαν Λορέντσο Μπερνίνι, εντοπίστηκε σπασμένος και πεσμένος στη βάση του, στην Πιάτσα ντε λα Μινέρβα, στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Η ζημιά ανακαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026.

Οι αρχές της ιταλικής πρωτεύουσας ανακοίνωσαν ότι διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό του ή των υπευθύνων. Η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της πλατείας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για εσκεμμένο βανδαλισμό ή για φθορά που προκλήθηκε από τις έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζούλι, χαρακτήρισε την πράξη «παράλογη βαρβαρότητα» και «απαράδεκτη» για την καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. «Είναι απαράδεκτο να υφίσταται ξανά τόσο σοβαρή ζημιά ένα εμβληματικό μνημείο», δήλωσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το γλυπτό υφίσταται φθορά: Τον Νοέμβριο του 2016 είχε σπάσει η άκρη του ίδιου χαυλιόδοντα, με την αποκατάσταση να ολοκληρώνεται λίγο αργότερα.

Το «Elefantino» είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα της μπαρόκ γλυπτικής στη Ρώμη. Φιλοτεχνήθηκε το 1667 από τον γλύπτη Ercole Ferrata, βασισμένο σε σχέδιο του Μπερνίνι, και στηρίζει έναν αρχαίο αιγυπτιακό οβελίσκο ύψους περίπου 5,5 μέτρων. Βρίσκεται στην Πιάτσα ντε λα Μινέρβα, σε μικρή απόσταση από το Πάνθεον, και αποτελεί δημοφιλές σημείο για επισκέπτες και κατοίκους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:51 Αυτός είναι ο νέος προπονητής της Αχαϊκής
12:48 Πάτρα: Σύλληψη 17χρονου – Εντοπίστηκε με σουγιά σε αστυνομικό έλεγχο
12:45 Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας με την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα», λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Ο Μπιλς Γκέιτς ακύρωσε ομιλία στην Ινδία, δείτε για ποιο λόγο
12:41 ΕΦΚΑ: Πληρωμές σε 5 κατηγορίες συνταξιούχων, ποιους αφορά
12:41 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση 18 μηνών
12:37 Πάτρα: Ο «Κύριος Αμιλκάρ» επιστρέφει στο Θέατρο Αγορά για τρεις παραστάσεις μετά τα sold out
12:34 Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην εθνική Αμφίπολης – Καβάλας
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αυτή είναι η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων – Πύλες εισόδου και ώρες
12:25 Τολό: Το δίδυμο “αδερφάκι” του Ναυπλίου
12:20 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως το Σάββατο – Οι περιοχές που επηρεάζονται
12:18 Οι σημερινές μάχες Κυπέλλου Ελλάδας, ποιοι θα προκριθούν στον τελικό;
12:16 Πάτρα: «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» στο Θέατρο Πάνθεον – Δύο παραστάσεις τον Μάρτιο
12:10 Σοκ στη Βρετανία: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου – Έρευνα για διαρροή εγγράφων και σύνδεση με την υπόθεση Έπσταϊν
12:07 Καρναβαλικό party και facepainting στο Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS Πάτρας
12:06 Η Άγκυρα αντιδρά για την συμφωνία της Ελλάδας για το φυσικό αέριο
12:00 Νυχτερινές περιπολίες ξανά στο Αίγιο: Πρώτη ενίσχυση μετά τα δημοσιεύματα της «Π» και τις πιέσεις συνδικαλιστών
11:56 Καταδίκη πατέρα Αντωνίου: Ποινή 9,5 ετών και εξαγορά άνω των 60.000 ευρώ – Βαρύτερη απόφαση στο Εφετείο
11:54 Πατρινό Καρναβάλι: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απόψε live στο Royal
11:50 Πατρινό Καρναβάλι: Μουσική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τόνωση της αγοράς στο κέντρο της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ