Ρώμη: Τρόμος στον αέρα, φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση στο αέρα το πρωί στην Ρώμη, όταν ο κινητήρας ενός αεροσκάφους Boeing 787-9 Dreamliner της κινεζικής Hainan Airlines πήρε φωτιά λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο. Το αεροπλάνο, που είχε προορισμό την πόλη Σενζέν της Κίνας, αναγκάστηκε να επιστρέψει και να προσγειωθεί στο Φιουμιτσίνο, αφού προηγουμένως απελευθέρωσε τα καύσιμά του στη θάλασσα για λόγους ασφαλείας.

🚨Flight Update:@HainanAirlines #B787 #HU438 from #Rome to #Shenzhen returned safely to #Fiumicino after a bird strike on the right engine (#2) during takeoff. B-1119 experienced multiple engine surges shortly after departure RNY16R.

After holding,landed safely. #AviationSafety pic.twitter.com/ELwuS7ZlZ6

— Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) November 10, 2024