Ρωσία: «Αυτογκόλ» για το Πολεμικό Ναυτικό – Ανατίναξαν με νάρκη δικό τους πλοίο

Νέο πλήγμα για το Πολεμικό Ναυτικό της Ρωσίας, με πλοίο να ανατινάζεται από ρωσική νάρκη, σύμφωνα με αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ και σε κανάλια που καλύπτουν τον πόλεμο στην Ουκρανία στο Telegram.

Όπως αναφέρει το yahoo.com, το πλοίο του στόλου D-106 χτυπήθηκε από τη νάρκη κοντά στη Μαριούπολη, σύμφωνα με τις αρχές της Οδησσού. Όπως είναι λογικό, αυτή η είδηση «ξύπνησε» τις αναμνήσεις από το ναυάγιο του περίφημου καταδρομικού Moskva που είχε χτυπηθεί από ουκρανικούς πυραύλους χάρη στις πληροφορίες που είχαν δώσει οι υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ό, τι έχει γίνει γνωστό, δεν υπάρχουν θύματα μετά την έκρηξη στο πολεμικό πλοίο με όλα τα μέλη του πληρώματος να είναι καλά στην υγεία τους.

Χαμός στα social media για την γκάφα των Ρώσων

Χρήστες που αντιτίθενται στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία κοροϊδεύουν τους Ρώσους για την γκάφα τους με το πλοίο. «Το Moskva ήθελε παρέα στον πάτο της θάλασσας», «Περιμένουμε μια επιβεβαίωση της «αυτοκτονίας» του ρωσικού πλοίου», «έχουμε μια ειδική επιχείρηση κάτω από το νερό», είναι μερικές από τις ατάκες που έχουν γραφτεί.

Near Mariupol in the Sea of Azov, a Russian landing boat of project 1176 “Shark” of the Black Sea Fleet D-106 exploded on a mine. pic.twitter.com/mwxK4ozJAP

More great news and more #Russian “acts of good will”! Russian Black Sea Fleet D-106 amphibious assault boat, also known as the “Shark”, was blown up by a mine near #Mariupol. Another RU warship DONE! ⚔️ #UkraineRussianWar pic.twitter.com/7wA9v816Vt

— Ukrainian World Congress 🇺🇦 (@UWCongress) June 30, 2022