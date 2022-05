Ρωσία: Χάκαραν κανάλια πριν την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία και έδειχναν αντιπολεμικά μηνύματα

Η επίθεση των χάκερς στο τηλεοπτικό δίκτυο της Ρωσίας -όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο- έγινε το πρωί της Δευτέρας 9 Μαΐου, καθώς οι πολίτες ετοιμαζόντουσαν να παρακολουθήσουν την ετήσια στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης. «Το αίμα χιλιάδων Ουκρανών και εκατοντάδων παιδιών τους είναι στα χέρια σας», έγραφε το μήνυμα που άρχισε να προβάλλεται στις οθόνες των τηλεθεατών.

Το αντιπολεμικό μήνυμα των χακερς – σύμφωνα με την Daily Mail – έλεγε επίσης τους τηλεθεατές ότι «η τηλεόραση και οι αρχές λένε ψέματα», όπως εμφανιζόταν σε πολλά τηλεοπτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων παιδικών τηλεοπτικών εκπομπών.

Το χακάρισμα επηρέασε τους διαδικτυακούς θεατές διαφόρων καναλιών που μεταδίδονται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας MTS. «Διενεργήθηκε κυβερνοεπίθεση στα ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια, εξαιτίας της οποίας οι συνδρομητές θα μπορούσαν να έχουν εξτρεμιστικές επιγραφές στο δίκτυο εκπομπής», δήλωσε το MTS στη Σιβηρία

Eπίσης επλήγη το κανάλι του ρωσικού υπουργείου Άμυνας TV Zvezda.

Russian TV is hacked with message saying 'the blood of thousands of Ukrainians and hundreds of their children is on your hands' https://t.co/uJTX6YruMh

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 9, 2022