Ρωσία και Ιραν ξεκινούν κοινές ναυτικές ασκήσεις εν μέσω έντασης

Οι ασκήσεις «Maritime Security Belt» ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2019 και σε αυτές συμμετέχουν το Ιράν, η Ρωσία και η Κίνα.

19 Φεβ. 2026 11:14
Pelop News

Ρωσία και Ιράν ξεκινούν κοινές ναυτικές ασκήσεις στη Θάλασσα του Ομάν εν μέσω αυξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ

Οι ασκήσεις «Maritime Security Belt» ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2019 και σε αυτές συμμετέχουν το Ιράν, η Ρωσία και η Κίνα

Η Ρωσία και το Ιράν θα πραγματοποιήσουν σήμερα κοινές ναυτικές ασκήσεις, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι ασκήσεις, που θα πραγματοποιηθούν στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό, έρχονται λίγες ημέρες μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποίησε το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, σημειώνει το Sky News.

«Η δημιουργία σύγκλισης και συντονισμού για την αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που απειλούν τη θαλάσσια ασφάλεια και προστασία, καθώς και η καταπολέμηση της θαλάσσιας τρομοκρατίας, είναι μεταξύ των κύριων στόχων αυτής της κοινής άσκησης», δήλωσε ο διοικητής του ιρανικού ναυτικού Χασάν Μαγκσούντλου.

Οι ασκήσεις «Maritime Security Belt» ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2019 και σε αυτές συμμετέχουν το Ιράν, η Ρωσία και η Κίνα.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ασκήσεις έχουν ως στόχο να επιδείξουν ένα ενιαίο μέτωπο ενόψει των γεωπολιτικών πιέσεων που αντιμετωπίζει το Ιράν, ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ.

