Ρωσία και Βόρεια Κορέα σφίγγουν κι άλλο τη συνεργασία τους μετά την επανεκλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον Κιμ Γιονγκ Ουν μετά την επανεκλογή του στην κορυφαία κρατική θέση της Βόρειας Κορέας, επαναλαμβάνοντας τη βούληση της Μόσχας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών.

Ρωσία και Βόρεια Κορέα σφίγγουν κι άλλο τη συνεργασία τους μετά την επανεκλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν
23 Μαρ. 2026 12:23
Την πρόθεση της Μόσχας να προχωρήσει σε ακόμη στενότερη συνεργασία με την Πιονγκγιάνγκ εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή την επανεκλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν στην προεδρία της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, δηλαδή στην ανώτατη κρατική θέση εξουσίας στη Βόρεια Κορέα. Η επανεκλογή του Κιμ μεταδόθηκε από το KCNA μετά τη συνεδρίαση της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης, ενώ το Κρεμλίνο δημοσίευσε την ίδια ημέρα το συγχαρητήριο μήνυμα του Ρώσου προέδρου.

Στο μήνυμά του, ο Πούτιν υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεννόησης των δύο χωρών και διαβεβαίωσε ότι η κοινή εργασία για την εμβάθυνση της στρατηγικής σύμπραξης θα συνεχιστεί. Όπως ανέφερε το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για μια συνεργασία που, όπως τόνισε, υπηρετεί τα θεμελιώδη συμφέροντα των λαών της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην προσωπική συμβολή του Κιμ στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε σημαντική αναβάθμιση των σχέσεών τους μετά τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης και αμοιβαίας άμυνας που υπέγραψαν το 2024.

Η σχέση Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος τα τελευταία χρόνια, με τη Βόρεια Κορέα να στηρίζει ενεργά τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Reuters, η Πιονγκγιάνγκ έχει προσφέρει στρατιωτική βοήθεια, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι σε αντάλλαγμα η Ρωσία παρέχει οικονομική στήριξη, τρόφιμα, ενέργεια και τεχνολογική συνδρομή.

Στις αρχές Ιανουαρίου, εξάλλου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε δηλώσει σε επιστολή του προς τον Πούτιν ότι θα στηρίζει άνευ όρων όλες τις πολιτικές και αποφάσεις του Ρώσου προέδρου, σε μια ακόμη ένδειξη της όλο και στενότερης πολιτικής και στρατηγικής σύγκλισης των δύο πλευρών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:19 Πάτρα: Αναβίωσε η Ορκωμοσία των Αγωνιστών – «Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός μας εμπνέει» ΦΩΤΟ
15:11 Πέθανε στα 43 του ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Leonid Radvinsky
15:03 Κοντογεώργης: «Στοχευμένα και συνετά» τα μέτρα στήριξης – Τι είπε για Τέμπη και υποκλοπές
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Γεωργίου έγινε αγκαλιά – Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
14:54 ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα Μητσοτάκη: «Επιδοτούν την ακρίβεια αντί να την αντιμετωπίζουν»
14:51 Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη δίκη των Τεμπών: «Αυτό που έγινε στη Λάρισα ήταν φιάσκο, όχι δίκη»
14:42 Λέσβος: Απέκλεισαν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου κτηνοτρόφοι και αγρότες για τον αφθώδη πυρετό
14:38 Χαμός στη Βουλή για τα ταξί: Σκληρή αντιπαράθεση Κυρανάκη με Βελόπουλο
14:35 Συνάντηση εργασίας στο υπουργείο  Τουρισμού για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
14:21 Ιράν: Διαψεύδει Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» – «Υποχώρησε μετά τις απειλές μας»
14:20 Από τη Βαλένθια στην Πάτρα: Η Καρναβαλική Ακαδημία φέρνει ιδέες, εικόνες και νέους στόχους για το Πατρινό Καρναβάλι ΦΩΤΟ
14:18 Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play offs και τα play outs
14:08 Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για δωρεά 5.000 ευρώ στα Ευαγή Ιδρύματα
14:07 Έλεγχοι για παράνομη πώληση οπτικών ειδών: Αυστηρό πλαίσιο και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ ημερησίως
14:00 Πάτρα: Το «Εξοικονομώ» ανεβάζει τις τιμές στην αγορά ακινήτων – Ισχυρή η επίδραση των ενεργειακών αναβαθμίσεων
13:52 ΚΥΣΕΑ: Πράσινο φως για MEKO, F-16 και F-35 – Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο Χρήστος Κοντορουχάς
13:48 Βουλιαγμένη: Αγωνία για τον 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια – Σε εξέλιξη οι έρευνες στο «Πηγάδι του Διαβόλου»
13:41 Ιράν: «Στοπ» στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές με εντολή Τραμπ – Βουτιά 10% στο πετρέλαιο
13:40 Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ
13:36 Τουρισμός για Όλους 2026: Έρχονται επιταγές έως 600 ευρώ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
