Ρωσία και Βόρεια Κορέα σφίγγουν κι άλλο τη συνεργασία τους μετά την επανεκλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν

Την πρόθεση της Μόσχας να προχωρήσει σε ακόμη στενότερη συνεργασία με την Πιονγκγιάνγκ εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή την επανεκλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν στην προεδρία της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, δηλαδή στην ανώτατη κρατική θέση εξουσίας στη Βόρεια Κορέα. Η επανεκλογή του Κιμ μεταδόθηκε από το KCNA μετά τη συνεδρίαση της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης, ενώ το Κρεμλίνο δημοσίευσε την ίδια ημέρα το συγχαρητήριο μήνυμα του Ρώσου προέδρου.

Στο μήνυμά του, ο Πούτιν υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεννόησης των δύο χωρών και διαβεβαίωσε ότι η κοινή εργασία για την εμβάθυνση της στρατηγικής σύμπραξης θα συνεχιστεί. Όπως ανέφερε το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για μια συνεργασία που, όπως τόνισε, υπηρετεί τα θεμελιώδη συμφέροντα των λαών της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην προσωπική συμβολή του Κιμ στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε σημαντική αναβάθμιση των σχέσεών τους μετά τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης και αμοιβαίας άμυνας που υπέγραψαν το 2024.

Η σχέση Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος τα τελευταία χρόνια, με τη Βόρεια Κορέα να στηρίζει ενεργά τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Reuters, η Πιονγκγιάνγκ έχει προσφέρει στρατιωτική βοήθεια, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι σε αντάλλαγμα η Ρωσία παρέχει οικονομική στήριξη, τρόφιμα, ενέργεια και τεχνολογική συνδρομή.

Στις αρχές Ιανουαρίου, εξάλλου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε δηλώσει σε επιστολή του προς τον Πούτιν ότι θα στηρίζει άνευ όρων όλες τις πολιτικές και αποφάσεις του Ρώσου προέδρου, σε μια ακόμη ένδειξη της όλο και στενότερης πολιτικής και στρατηγικής σύγκλισης των δύο πλευρών.

