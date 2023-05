Ρωσία: Κατέρρευσε κερκίδα σε αγώνα – Ένας νεκρός και 26 τραυματίες

Σοκ προκαλεί η είδηση για την κατάρρευση κερκίδας σε παιδικό αγώνα στη Ρωσία, όπου έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και ακόμη 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται 15 παιδιά, όπως επιβεβαίωσε ο τοπικός κυβερνήτης της ρωσικής πόλης, Βασίλι Γκολούμπεφ.

In Rostov-on-Don, a bleacher near the rowing channel collapsed. A woman died and 7 children were injured.

In 2018 the sports complex, where the bleacher was located, was opened after reconstruction for more than 800 million rubles. pic.twitter.com/HvM9jdrgCn

— NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2023