Ρωσία: Κατέρριψε κατά λάθος ένα δικό της μαχητικό Su-35 – ΒΙΝΤΕΟ

Η αεράμυνα της Ρωσίας φέρεται να κατέρριψε πρόσφατα ένα ρωσικό μαχητικό Su-35 σε κατεχόμενη περιοχή της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Όπως αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στο τελευταίο ημερήσιο ανακοινωθέν του για τις εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας, η ρωσική αεράμυνα «λίαν πιθανώς» κατέρριψε το προηγμένο μαχητικό στις 28 Σεπτεμβρίου, πλησίον της πόλης Τοκμάκ, κοντά στις γραμμές του μετώπου της περιοχής Ζαπορίζια

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 October 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/8Cdparo7Vf 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dXYSSibPcE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 4, 2023

Ρωσικά δίκτυα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν κάνει λόγο νωρίτερα για την κατάρριψη από φίλια πυρά του μαχητικού, ενώ ανήρτησαν και βίντεο και φωτογραφίες που φαίνονται να καταγράφουν το πλήγμα στο πανάκριβο πολεμικό αεροσκάφος των 92 εκατ. ευρώ.

Το Τοκμάκ απέχει κάπου 19 χιλιόμετρα από το μέτωπο και φιλοξενεί ρωσική βάση, που προφυλάσσεται με συστοιχία αεράμυνας, αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το πέμπτο Su-35 που χάνει η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία

«Αυτές οι βάσεις προστατεύονται συνήθως με ειδικά συστήματα αεράμυνας μικρού και μεσαίου βεληνεκούς», ανέφερε το ανακοινωθέν. «Αυτές είναι σχεδόν σίγουρα σε πολύ υψηλή ετοιμότητα, καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να καταφέρει αποτελεσματικά πλήγματα εναντίον τέτοιων τοποθεσιών», συμπληρώνει.

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος Αντρίι Τσαπλιένκο ανήρτησε στις 30 Σεπτεμβρίου στο Telegram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με ένα κατεστραμμένο μαχητικό αεροσκάφος σε ένα χωράφι.

Παρόμοια φωτογραφία του Su-35 ανήρτησε και το OSINTtechnical.

Flat Russian Su-35 outside of Tokmak after being downed in a friendly fire incident by Russian air defenses. pic.twitter.com/oS7shE9ky6 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 30, 2023

Ενώ μια άλλη από τον ίδιο λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ φαίνεται να δείχνει καπνούς στο νυχτερινό ουρανό, πιθανώς αφού επλήγη το ρωσικό μαχητικό.

Effectively confirmed at this point, Russian air defenses appear to have downed a Russian Su-35 over Tokmak last night in a friendly fire incident. https://t.co/JzNHzoqgnl pic.twitter.com/YeC3VOFbGg — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 29, 2023

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τα περί κατάρριψης του μαχητικού από φίλια πυρά. Η απώλεια αυτή – εφόσον επιβεβαιωθεί – είναι σημαντική για τη Ρωσία αφού πρόκειται πιθανώς για το πέμπτο Su-35S, «το πιο προηγμένο πολεμικό αεροσκάφος της χώρας», που καταστρέφεται στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Συνολικά, σύμφωνα με το ifimerida, η ρωσική Πολεμική Αεροπορία έχει χάσει περί τα 90 αεροσκάφη από την έναρξη του πολέμου, όπως ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας την περασμένη εβδομάδα.