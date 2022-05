Πούτιν: Λάθος η ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ – Δεν υπάρχει καμία απειλή

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Φινλανδό ομόλογό του Σάουλι Νιινίστο, δήλωσε χαρακτηριστικά πως το τέλος της στρατιωτικής ουδετερότητας της Φινλανδίας και ένταξης της στο ΝΑΤΟ θα ήταν ένα «λάθος» , σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Κρεμλίνο.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε πως το τέλος της παραδοσιακής πολιτικής της στρατιωτικής ουδετερότητας θα ήταν ένα λάθος, εφόσον δεν υπάρχει καμιά απειλή για την ασφάλεια της Φινλανδίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Ελσίνκι για ένταξη στο ΝΑΤΟ, κάτι που βλέπει πολύ αρνητικά η Μόσχα, αναμένεται αύριο, Κυριακή.

«Μια τέτοια αλλαγή του πολιτικού προσανατολισμού της χώρας μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ρωσοφινλανδικές σχέσεις, οι οποίες για χρόνια αναπτύσσονταν μέσα σε πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας μεταξύ εταίρων, όντας αμοιβαία επωφελείς», διαβεβαιώνει στην ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο.

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9

— Sauli Niinistö (@niinisto) May 14, 2022