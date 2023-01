Ρωσία – Μακελειό στη Μακιγίβκα: Χτύπησαν στην δυτική Ουκρανία με βλήματα cruise – 180 Ουκρανοί και μισθοφόροι νεκροί

Η Ρωσία απάντησε με… επίθεση για το μακελειό – με 63 Ρώσους νεοσύλλεκτους νεκρούς- που προκάλεσε η ουκρανική πλευρά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στην ρωσική πόλη Μακιγίβκα του Ντόνετσκ με ρουκέτες HIMARS, στοχεύοντας στρατώνες μισθοφόρων και Ουκρανών με αποτέλεσμα τον θάνατο 180 Ουκρανών και δυτικών μισθοφόρων.

Έπληξαν με τουλάχιστον 3 πυραύλους cruise Kalibr στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Χμελνίτσκι στην δυτική Ουκρανία, κόμβο μεταφοράς και αποθήκευσης δυτικού οπλισμό, βάση των Ουκρανών καταδρομέων και ξένων μισθοφόρων.

H βάση του 8ου Συντάγματος των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (SSO) της Ουκρανίας, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εκπαίδευσης Ουκρανών καταδρομέων

Κτίριο που φιλοξενούσε δυτικούς (Βρετανούς και Πολωνούς) μισθοφόρους. Το 8ο Σύνταγμα του MTR από το Khmelnitsky θεωρείται η καλύτερη μονάδα των ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας.

🇷🇺 The Russian army destroyed the base of the 8th regiment of Ukrainian special operations forces in Khmelnitsky

A military unit of the elite Ukrainian special forces was hit by a rocket during yesterday's massive strike. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/SL6M8Ssa4R

