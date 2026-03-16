Ρωσία: Μαζική επίθεση drones προς τη Μόσχα, εκρήξεις και στο Κίεβο

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι απέκρουσε μεγάλο αριθμό ουκρανικών drones μέσα σε δύο ημέρες, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε αντιμέτωπη με σπάνια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της ημέρας.

16 Μαρ. 2026 12:20
Pelop News

Σε νέο κύμα αεροπορικής έντασης πέρασαν το τελευταίο διήμερο Ρωσία και Ουκρανία, με τη Μόσχα να ανακοινώνει ότι δέχθηκε μαζική επίθεση με ουκρανικά drones, ενώ στο Κίεβο ακούστηκαν εκρήξεις έπειτα από σπάνια ρωσική επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, τουλάχιστον 38 drones καταρρίφθηκαν μόνο τη Δευτέρα πριν φτάσουν στη ρωσική πρωτεύουσα. Παράλληλα, ρωσικά μέσα και το κρατικό πρακτορείο TASS μετέδωσαν ότι ο συνολικός αριθμός των ουκρανικών drones που καταρρίφθηκαν ενώ πλησίαζαν τη Μόσχα μέσα σε δύο ημέρες έφτασε σχεδόν τα 250, με ρωσικές πηγές να κάνουν λόγο για 53 καταρρίψεις μόνο πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας σε μία νύχτα.

Η επίθεση προκάλεσε και προβλήματα στις αερομεταφορές, καθώς τα βασικά αεροδρόμια της Μόσχας επέβαλαν προσωρινούς περιορισμούς στη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές πολιτικής αεροπορίας. Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά για τα συγκεκριμένα πλήγματα.

Φωτιά και σε εγκατάσταση πετρελαίου στη νότια Ρωσία

Την ίδια ώρα, τοπικές αρχές στη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ ανακοίνωσαν ότι αποθήκη πετρελαίου στην πόλη Λαμπίνσκ έπιασε φωτιά έπειτα από επίθεση drone. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όμως το περιστατικό ενίσχυσε την εικόνα της συνεχιζόμενης πίεσης που δέχονται ρωσικές ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές το τελευταίο διάστημα.

Εκρήξεις στο Κίεβο μετά από ημερήσια επίθεση drones

Σχεδόν ταυτόχρονα, το Κίεβο βρέθηκε στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με drones μέσα στη μέρα, σε ένα σχετικά πιο ασυνήθιστο μοτίβο για την ουκρανική πρωτεύουσα. Δημοσιογράφοι του AFP και αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters ανέφεραν διαδοχικές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, ενώ οι αρχές ενεργοποίησαν την αντιαεροπορική άμυνα και κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι συντρίμμια drones έπεσαν στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, χωρίς να υπάρξουν άμεσες αναφορές για θύματα. Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης είχε σημάνει νωρίτερα συναγερμό για αεροπορική επιδρομή λόγω απειλής από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Νέα φάση κλιμάκωσης

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας νέας κλιμάκωσης των αμοιβαίων επιθέσεων με drones, με τη Μόσχα να καταγγέλλει ένα από τα μεγαλύτερα κύματα που έχει δεχθεί τις τελευταίες ημέρες και το Κίεβο να βιώνει επιθέσεις όχι μόνο τη νύχτα αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πώς θα αποτυπωθεί αυτή η νέα ένταση στο πεδίο τις επόμενες ημέρες μένει να φανεί, όμως είναι σαφές ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διευρύνουν το εύρος και τη συχνότητα των επιθέσεών τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ