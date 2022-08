Ρωσία: Νεκρή από βομβιστική επίθεση η κόρη του «εγκεφάλου του Πούτιν»

Νεκρή από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό της που σημειώθηκε κοντά στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, Μόσχα, έπεσε η κόρη του στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξάντερ Ντούγκιν.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η έκρηξη σημειώθηκε ενώ η Ντάρια Ντούγκινα επέστρεφε στο σπίτι της.

Κατά τις ίδιες πηγές στο αυτοκίνητο θα βρισκόταν και ο πατέρας της, ο οποίος έχει ονομαστεί ως ο «εγκέφαλος του Πούτιν», με τον Αλεξάντερ Ντούγκιν να αποφασίζει την τελευταία στιγμή να επιστρέψουν με ξεχωριστά αυτοκίνητα από εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, έπεσε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, μέσω της τοποθέτησης βόμβας στο τζιπ που οδηγούσε.

BREAKING: Daughter of Aleksandr Dugin, who is often called "Putin's brain," killed in car explosion near Moscow pic.twitter.com/pSkBK8ENGO

— BNO News (@BNONews) August 20, 2022