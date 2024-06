Ρωσία: Νεκρός αστυνομικός από πυροβολισμούς σε συναγωγή ΒΙΝΤΕΟ

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε μια συναγωγή στο Ντέρμπεντ της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τόπος εβραϊκής κοινότητας στην περιοχή Νταγκεστάν του Βόρειου Καυκάσου.

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε, ανέφεραν πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το iefimerida, πυροβολισμοί σημειώθηκαν και σε ένα αστυνομικό τμήμα.

#BREAKING | Unknown assailants fired upon a synagogue and a church in Derbent, Russia. According to preliminary information, one police officer was killed and another injured, the Ministry of Internal Affairs said. #russia #derbent pic.twitter.com/tkgZxXS5j0

The Ministry of Internal Affairs of Dagestan reported that in Derbent, unknown individuals fired automatic weapons at a synagogue and a church, after which they started a shootout with the police.

There are wounded and killed.#Dagestan #Russia pic.twitter.com/A4m9GgkPvl

— Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) June 23, 2024