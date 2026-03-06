Ρωσία: Προειδοποιήσεις προς τη Φινλανδία για τα πυρηνικά – «Θα λάβουμε μέτρα αν υπάρξει απειλή»

Έντονες αντιδράσεις από τη Ρωσία προκαλεί η απόφαση της Φινλανδία να άρει την πολυετή απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη τέτοιων όπλων σε περίοδο πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνο, Ντμίτρι Πεσκόφ, προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε απειλή για τη Ρωσία και θα οδηγούσε σε αντίμετρα από τη Μόσχα.

«Αυτή είναι μια δήλωση που οδηγεί σε κλιμάκωση των εντάσεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, σχολιάζοντας τις πρόσφατες ανακοινώσεις της φινλανδικής κυβέρνησης.

Η αλλαγή στάσης της Φινλανδίας

Η Φινλανδία, η οποία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, διατήρησε ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ωστόσο, μετά τη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, η χώρα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή στην αμυντική της στρατηγική.

Την Πέμπτη (5 Μαρτίου 2026) το Ελσίνκι ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να άρει την επί δεκαετίες ισχύουσα απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στο έδαφός του, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει την ανάπτυξή τους σε περίπτωση πολεμικής κρίσης.

Ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αυξήσει την ένταση στην περιοχή και θα καταστήσει τη Φινλανδία πιο ευάλωτη.

«Με την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, η Φινλανδία αρχίζει να μας απειλεί. Και αν η Φινλανδία μας απειλεί, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα», τόνισε.

Νέες ανησυχίες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Η συζήτηση για τον ρόλο των πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη έχει αναζωπυρωθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επανεξετάζουν τη στρατηγική τους ασφάλειας.

Η κατάσταση έχει επηρεαστεί τόσο από τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και από τις απρόβλεπτες κινήσεις της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας. Ειδικότερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις μετά από δηλώσεις σχετικά με πρόθεση ανάληψης ελέγχου της Γροιλανδία.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της Ευρώπης και τον ρόλο της πυρηνικής αποτροπής στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Διάλογος Μόσχας – Τεχεράνης

Αναφερόμενος παράλληλα στον πόλεμο στο Ιράν, ο Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με την ιρανική ηγεσία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Όταν ρωτήθηκε εάν η Μόσχα παρέχει στρατιωτική βοήθεια στην Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέφυγε να απαντήσει.

Ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο πόλεμος έχει αυξήσει τη ζήτηση για ρωσικά ενεργειακά προϊόντα.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι δίνουν στην Ινδία 30ήμερη εξαίρεση για την αγορά ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται ήδη σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα.

Η σύγκρουση, η οποία έχει εισέλθει πλέον στην έβδομη ημέρα της, έχει μετατρέψει το Στενό του Χορμούζ σε εξαιρετικά επικίνδυνη περιοχή για τη ναυσιπλοΐα. Από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι η Ρωσία παραμένει αξιόπιστος ενεργειακός προμηθευτής, τόσο μέσω αγωγών όσο και μέσω εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

«Βλέπουμε σημαντική αύξηση της ζήτησης για ρωσική ενέργεια λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η Ρωσία ήταν και παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα είναι σε θέση να εγγυηθεί τη συνέχιση όλων των συμβατικών προμηθειών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



