Ρωσία: Σεισμός στις Κουρίλες Νήσους
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.
Συναγερμός στη Ρωσία, καθώς πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των Κουριλών Νήσων της Ρωσίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News