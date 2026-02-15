Ρωσία: Σεισμός στις Κουρίλες Νήσους

Συναγερμός στη Ρωσία, καθώς πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των Κουριλών Νήσων της Ρωσίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

