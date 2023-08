Ρωσία: Συνελήφθη άνδρας που κατηγορείται ότι έδινε πληροφορίες στις ΗΠΑ – ΒΙΝΤΕΟ

Συνελήφθη Ρώσος που κατηγορείται ότι μετέφερε στην Ουάσινγκτον πληροφορίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) επιβεβαίωσε σήμερα ότι συνέλαβε και απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος Ρώσου πολίτη, πρώην υπαλλήλου του αμερικανικού προξενείου στην Ρωσική Άπω Ανατολή, που κατηγορείται ότι συγκέντρωνε πληροφορίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία για λογαριασμό των ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο ύποπτος, Ρόμπερτ Σόνοφ, μετέφερε πληροφορίες σε υπαλλήλους της αμερικανικής πρεσβείας στην Μόσχα για το πως η ρωσική εκστρατεία στρατολόγησης προκαλεί πολιτική δυσαρέσκεια ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024 στη Ρωσία, μετέδωσε το TASS επικαλούμενο την FSB.

Η FSB ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο Ρόμπερτ Σόνοφ, «πρώην υπάλληλος του αμερικανικού γενικού προξενείου στο Βλαδιβοστόκ» συγκέντρωσε από τον Σεπτέμβριο του 2022 «πληροφορίες για την διεξαγωγή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (στην Ουκρανία), για την (στρατιωτική) κινητοποίηση στις ρωσικές περιφέρειες» και «για τα προβληματικά στοιχεία (στη Ρωσία)».

Επιπλέον, η FSB διευκρίνισε ότι σχεδιάζει να ανακρίνει υπαλλήλους της αμερικανικής πρεσβείας που ήταν σε επαφή με τον Σόνοφ, έναν Ρώσο υπήκοο, ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση από τον Μάιο.

Από την πλευρά της η πρεσβεία είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι «οι κατηγορίες εις βάρος του Σόνοφ δεν έχουν απολύτως καμία αξία» και ότι «ο μοναδικός ρόλος του την περίοδο της σύλληψής του ήταν να συντάσσει περιλήψεις για δημοσιεύματα του Τύπου από τις δημοσίως διαθέσιμες ρωσικές ειδεσεογραφικές πηγές».

Οι αρχές δημοσίευσαν και βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του Ρόμπερτ Σόνοφ.

⚡️ Ex-🇺🇸 Consulate Worker Arrested for #Espionage

Robert Shonov, who worked in the consulate in Vladivostok, gathered information across the nation for #Washington.

Two US Embassy employees in #Moscow, Sillin & Bernstein, are requested to cooperate.

— RT_India (@RT_India_news) August 28, 2023