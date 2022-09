Ρωσία: Τρομάζει η επιστράτευση – Εκατοντάδες  συλλήψεις διαδηλωτών – «Κανείς δεν θέλει να πυροβολήσει» ΒΙΝΤΕΟ

Τον απόλυτο πανικό έχει σκορπίσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ύστερα από το διάγγελμα που εξέδωσε για την μερική επιστράτευση στη Ρωσία. Τουλάχιστον 364 άτομα συνελήφθησαν σήμερα στη Ρωσία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της μερικής επιστράτευσης που ανακοίνωσε το πρωί ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Σύμφωνα με την OVD-Info, οργάνωση που ειδικεύεται στην καταμέτρηση συλλήψεων, κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 23 πόλεις της χώρας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στη Μόσχα είδαν τουλάχιστον 50 συλλήψεις σε μία από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Στην Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη πόλη της Ρωσίας, ένα λεωφορείο της αστυνομίας μετέφερε συλληφθέντες.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Όχι στον πόλεμο!» και «Καμία επιστράτευση!».

🇷🇺⚡️ The number of detainees in demonstrations against the mobilization announced by Vladimir Putin is growing rapidly.

In total, no less than 425 people in 23 cities have been arrested at this time.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/88qemKKPTp

