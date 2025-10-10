Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο: Διακοπές ρεύματος και νερού στην ουκρανική πρωτεύουσα

Νέα νυχτερινή επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών περιοχών, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και διακοπές ηλεκτροδότησης στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η αριστερή όχθη του Δνείπερου έχει μείνει χωρίς ρεύμα και παρουσιάζονται προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς στόχος φέρεται να έγινε ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που τροφοδοτεί την πρωτεύουσα. Δημοσιογράφοι στο σημείο μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις και εκτεταμένες πυρκαγιές σε κατοικίες, ενώ θραύσματα από κατεστραμμένα drones έπεσαν σε διάφορα σημεία της πόλης.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ένα επτάχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από τα ρωσικά πλήγματα, ενώ στο Κίεβο αναφέρθηκαν τουλάχιστον εννέα τραυματίες, πέντε εκ των οποίων νοσηλεύονται. Η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ δήλωσε ότι τεχνικά συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και του νερού, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας.

Οι ρωσικές επιθέσεις, που εντείνονται καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, στοχεύουν συστηματικά τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιδιώκει να σπείρει «χάος και ψυχολογική πίεση» μέσω των μαζικών βομβαρδισμών, ενώ παράλληλα προειδοποίησε για «εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα» λόγω των ζημιών στα δίκτυα θέρμανσης και φυσικού αερίου.

Την ίδια στιγμή, ο ουκρανικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του σε ρωσικά διυλιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια και την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας.

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται αμετακίνητος, εννέα μήνες μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

