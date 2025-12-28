Ρωσική ολιγαρχία υπό έλεγχο: Ιστορικό ρεκόρ δισεκατομμυριούχων αλλά χωρίς πολιτική δύναμη

Παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις δυτικές κυρώσεις, ο αριθμός των Ρώσων δισεκατομμυριούχων έφτασε το 2024 σε ιστορικό υψηλό, με 140 καταγεγραμμένα άτομα και συνολική περιουσία 580 δισ. δολαρίων, μόλις λίγο κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ. Ωστόσο, η πολιτική επιρροή τους έχει σχεδόν εξαφανιστεί μετά από 25 χρόνια εξουσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι ολιγάρχες έχουν μετατραπεί σε σιωπηρούς υποστηρικτές του Κρεμλίνου, ελεγχόμενους με στρατηγική «καρότου και μαστιγίου».

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Όλεγκ Τίνκοφ, πρώην ιδιοκτήτης της Tinkoff Bank, που μετά από δημόσια αντίθεση στον πόλεμο στην Ουκρανία αναγκάστηκε να πουλήσει την τράπεζά του στο 3% της αξίας της και εγκατέλειψε τη Ρωσία, χάνοντας σχεδόν 9 δισ. δολάρια. Η περίπτωση αυτή αντικατοπτρίζει τη σημερινή δυναμική: πλούτος χωρίς αντίστοιχη πολιτική ισχύ.

Σήμερα, η οικονομία του πολέμου έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για όσους διατηρούν σχέσεις με το Κρεμλίνο. Οι αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες και η έξοδος ξένων εταιρειών δημιούργησαν κερδοφόρα περιουσιακά στοιχεία, που απέκτησαν φιλοκρεμλινικοί επιχειρηματίες σε χαμηλές τιμές, αναδεικνύοντας νέους δισεκατομμυριούχους. Σχεδόν όλοι οι Ρώσοι ολιγάρχες κρατούν σιγή μετά την εισβολή, ενώ όσοι αντιτάχθηκαν εγκατέλειψαν τη χώρα, συχνά χάνοντας μεγάλο μέρος της περιουσίας τους.

Το Κρεμλίνο διαχειρίζεται με αυστηρό τρόπο τις περιουσίες και τις δραστηριότητες των πλουσίων, διασφαλίζοντας ότι η ευημερία τους εξαρτάται από την υποστήριξη στη γραμμή του Πούτιν. Οι δυτικές κυρώσεις, αντί να τους στρέψουν εναντίον του καθεστώτος, έχουν ενισχύσει την εξάρτησή τους και την απόλυτη στήριξή τους.

Συμπερασματικά, η ρωσική ολιγαρχία έχει φτάσει σε ιστορικό αριθμό δισεκατομμυριούχων, αλλά η εποχή της ανεξάρτητης πολιτικής δύναμης ανήκει πλέον στο παρελθόν. Ο πλούτος εξαρτάται από την πιστή υποστήριξη στο Κρεμλίνο, ενώ η δύναμη να αμφισβητήσουν τον Πούτιν έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



