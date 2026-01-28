Ρουμανία: Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος μεταφέρονται αύριο στην Ελλάδα οι τραυματίες από το τροχαίο

Το πρωί της Πέμπτης (29/1), ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν την Τρίτη σε νοσοκομείο της Ρουμανίας, μετά το πολύνεκρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε επτά νέους φίλους του ΠΑΟΚ.

Οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

