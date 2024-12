Ρουμανία – Βουλγαρία: Πλήρη ένταξη στη ζώνη Σένγκεν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε για την πλήρη ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν.

Η συμφωνία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου.

Η άρση των συνοριακών ελέγχων στα χερσαία σύνορα των χωρών αυτών αποτελεί «ιστορική στιγμή», δήλωσε ο Σαντόρ Πίντερ, υπουργός Εσωτερικών της Ουγγαρίας που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«H Ρουμανία και η Βουλγαρία ανήκουν πλήρως στη Ζώνη Σένγκεν», έγραψε, σύμφωνα με το iefimerida, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο «Χ».

«Μεγάλη νίκη για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και όλη την Ευρώπη!», έγραψε στο «Χ», η Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η άρση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα με αυτές τις δύο χώρες είναι «μια ιστορική στιγμή», δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εσωτερικών Σάντορ Πίντερ.

Fully in Schengen – where you belong.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 12, 2024