Ρούτε: Καθοριστικός ο ρόλος Τραμπ για άρση του αδιεξόδου στον πόλεμο της Ουκρανίας

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός ηγέτης που μπορεί να οδηγήσει σε έξοδο από το αδιέξοδο του πολέμου στην Ουκρανία. Μιλώντας μετά τη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, υπογράμμισε ότι ο ρόλος των ΗΠΑ είναι καθοριστικός τόσο στις ειρηνευτικές διεργασίες όσο και στη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων.

Ο κ. Ρούτε ανέφερε ότι η επίτευξη ειρήνης απαιτεί προτάσεις και διαπραγματεύσεις, παραπέμποντας στις πρόσφατες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Γενεύη, Μαϊάμι και Μόσχα. Τόνισε επίσης ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας, για να μην επηρεαστεί η πορεία των συνομιλιών, επισημαίνοντας ότι υπάρχει στενός συντονισμός με την αμερικανική πλευρά και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Σε ό,τι αφορά τη θέση της Συμμαχίας, ο ΓΓ διευκρίνισε ότι δεν υφίσταται κάποιο νέο στοιχείο για άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην ειρηνευτική διαδικασία, σημειώνοντας ότι οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα θα εξεταστεί ξεχωριστά.

Ο κ. Ρούτε επανέλαβε την ανάγκη συνέχισης της πίεσης προς τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα πρέπει να αντιληφθεί πως δεν υπάρχει εναλλακτική πέρα από τον συμβιβασμό. Παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης PURL, στο οποίο συμμετέχουν πλέον έξι – και πιθανόν σύντομα επτά – χώρες, καθώς και στη συμβολή της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας, που παρότι δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, στηρίζουν την παροχή αμερικανικού στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία.

Για το ζήτημα της χρήσης δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει επίσημη θέση, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης πόρων για τη στήριξη της Ουκρανίας το επόμενο έτος. Εξέφρασε εμπιστοσύνη στη διαδικασία που εξελίσσεται εντός της ΕΕ και στις σχετικές πρωτοβουλίες της Κομισιόν.

Αναφερόμενος στις υβριδικές απειλές και ειδικότερα στην Πολωνία, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία θα αντιδρά σε κάθε τέτοια ενέργεια με τρόπο που η ίδια θα επιλέξει. Παράλληλα μίλησε για τη στενή συνεργασία της Κίνας με τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των ρωσικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία και η ταχεία ανάπτυξη του κινεζικού στρατού χωρίς διαφάνεια αποτελούν ζητήματα που συζητήθηκαν στη Σύνοδο.

