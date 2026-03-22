Μια βραδιά μνήμης λίγο πριν τη μεγάλη δίκη των Τεμπών.

Ρούτσι από Λάρισα: «Ενωμένοι μέχρι τέλους»
22 Μαρ. 2026 21:47
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Λάρισας η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Η πρωτοβουλία των μαθητών, που διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά, λειτούργησε ως πνευματικό καταφύγιο για τις οικογένειες των θυμάτων που έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη για την έναρξη της δίκης.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν πολλοί συγγενείς, ανάμεσά τους και ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις. Ο κ. Ρούτσι, εμφανώς φορτισμένος, μίλησε για το βάρος της αυριανής ημέρας (23 Μαρτίου 2026), χαρακτηρίζοντάς την ως τη στιγμή που περίμεναν όλοι εδώ και τρία χρόνια.

Παρά τη σημασία της έναρξης της διαδικασίας, εξέφρασε την ανησυχία του για τις ελλείψεις που εντοπίζουν οι οικογένειες στην έρευνα: «Είναι μια δίκη που δεν είναι έτσι όπως την περιμέναμε. Λείπουν πολλά στοιχεία, λείπουν πολλά πειστήρια, αλλά οφείλουμε να είμαστε εκεί πέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, απηύθυνε κάλεσμα στην κοινωνία να σταθεί στο πλευρό τους: «Θα θέλαμε να έρθουν ειδικά αύριο να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι μέχρι τέλους».

Η παρουσία των συγγενών στη Λάρισα σηματοδοτεί την έναρξη ενός δικαστικού αγώνα για την «πλήρη αλήθεια», όπως τονίζουν σε κάθε τόνο.

Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου, με τη δική τους ευαισθησία, προσέφεραν μια ανάσα παρηγοριάς μέσα από μελωδίες, υπενθυμίζοντας ότι η μνήμη των 57 ανθρώπων παραμένει ζωντανή στην τοπική κοινωνία και τη νεολαία. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα περισυλλογής, με τους παρευρισκόμενους να προετοιμάζονται ψυχολογικά για την πρώτη ημέρα στο εδώλιο.

