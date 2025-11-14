Σ’ ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων που απειλούν τα δάση ο Δήμων Καλαβρύτων

Η πρόταση αφορά στη συμμετοχή του Δήμου Καλαβρύτων στο πρόγραμμα Horizon Europe, ισότιμου εταίρου με άλλους 13 φορείς απ’ όλη την Ευρώπη όπως η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα Πανεπιστήμια Ροστόκ και Μπρασόβ, η Περιφέρεια Λουμπούσκιε στην Πολωνία κ.α.

14 Νοέ. 2025 14:50
Pelop News

Πρόταση συμμετοχής σ’ ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αποβλέπει στην διαχείριση κινδύνων που απειλούν τα δασικά οικοσυστήματα υπέβαλε ο Δήμος Καλαβρύτων με ομόφωνη απόφαση στην τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής και ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Θανάση Παπαδόπουλου.

Ειδικότερα, η πρόταση αφορά στη συμμετοχή του Δήμου Καλαβρύτων στο πρόγραμμα Horizon Europe, ισότιμου εταίρου με άλλους 13 φορείς απ’ όλη την Ευρώπη όπως η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα Πανεπιστήμια Ροστόκ και Μπρασόβ, η Περιφέρεια Λουμπούσκιε στην Πολωνία κ.α.

Το συνολικό ύψος του προγράμματος είναι 3,4 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 101.125 ευρώ αφορούν στην πρόταση του Δήμου Καλαβρύτων.
Η συμμετοχή του Δήμου Καλαβρύτων ως μοναδικού αυτοδιοικητικού φορέα από την Ελλάδα, στο έργο αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τον ίδιο το Δήμο και ευρύτερα για την Αυτοδιοίκηση ως προς τη διαχείριση του μείζονος προβλήματος διαχείρισης κινδύνων που απειλούν τα δασικά οικοσυστήματα, όπως σημείωσε στην εισήγηση του ο κ. Παπαδόπουλος.

Η συνεργασία με οργανισμούς που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία στους δασικούς κινδύνους, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και τη λειτουργία συστημάτων Πολιτικής Προστασίας θα καταστήσει εφικτή τη μεταφορά και αφομοίωση της πλέον πρόσφατης ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας.

Οι επιστημονικοί και τοπικοί φορείς διαθέτουν ειδική και εξειδικευμένη εμπειρία σε διαχείριση δασικών κινδύνων που προσιδιάζουν στις απειλές που καταγράφονται για το Δήμο Καλαβρύτων (ξήρανση ελατοδασών, επιθέσεις εντόμων, δασικές πυρκαγιές).

Μέσα από το εν λόγω έργο, ο Δήμος Καλαβρύτων θα ενισχύσει τις δυνατότητές του σε θέματα πρόληψης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανθεκτικότητας, αξιοποιώντας καινοτόμα εργαλεία παρακολούθησης, πρόγνωσης και διακυβέρνησης κινδύνων. Τα αποτελέσματα θα συμβάλουν δε στον ανασχεδιασμό της τοπικής Πολιτικής Προστασίας, στην ολοκληρωμένη προετοιμασία για μελλοντικούς κινδύνους, καθώς και στη δικτύωση με κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς στον τομέα.

