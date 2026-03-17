Σάαρ για Λαριτζανί: «Υπήρχε αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων, εμείς το κάναμε δωρεάν»

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, στην εξουδετέρωση του Αλί Λαριτζανί, ενός από τα σημαντικά πρόσωπα του ιρανικού καθεστώτος.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Σάαρ έκανε αναφορά στην αμοιβή των 10 εκατ. δολαρίων που είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες η Ουάσινγκτον για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, αλλά και σε άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

«Υπήρχε αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων για το κεφάλι του Λαριτζανί… εμείς το κάναμε δωρεάν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εξουδετέρωση μιας κομβικής μορφής της ιρανικής ηγεσίας.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ανακοινώσει ότι, μέσω του προγράμματος «Αμοιβές για τη Δικαιοσύνη» του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, θα προσφέρει έως και 10 εκατ. δολάρια σε όσους παρείχαν πληροφορίες για «Ιρανούς ηγέτες τρομοκρατικών οργανώσεων».

Israel’s Foreign Minister Gideon Sa’ar: Ali Larijani had a $10 million prize on his head. We did it for free. pic.twitter.com/sSH8j6ABD1 — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 17, 2026

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όσοι συνέβαλλαν με πληροφορίες θα μπορούσαν να επιλεγούν για μετεγκατάσταση, ενδεχομένως και εκτός Ιράν, υπό καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα.

Στην αφίσα της σχετικής καμπάνιας αναφερόταν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα «διοικούν και καθοδηγούν τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο».

Μεταξύ των αξιωματούχων για τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούσαν πληροφορίες, πέρα από τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, περιλαμβάνονταν:

ο υπουργός Πληροφοριών Εσμάιλ Χατίμπ,

ο αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αλί Ασγκάρ Χετζαζί,

ο υποστράτηγος Γιαχιά Ραχίμ Σαφαβί,

ο ταξίαρχος Εσκαντάρ Μομενί,

και ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου, Αλί Λαριτζανί.

