Σαχινίδης για επιστροφή Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ: «Να ζητήσει συγγνώμη και άφεση αμαρτιών»

Με αιχμές και θρησκευτικές αναφορές σχολίασε ο Φίλιππος Σαχινίδης τα σενάρια περί επιστροφής της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ως προϋπόθεση τη δημόσια απολογία για παλαιότερες δηλώσεις της.

28 Ιαν. 2026 13:58
Με αιχμές και ιδιαίτερα φορτισμένο λόγο σχολίασε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Φίλιππος Σαχινίδης τα σενάρια περί ενδεχόμενης επιστροφής της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη στη Χαριλάου Τρικούπη, μιλώντας στο Action 24.

Ο κ. Σαχινίδης έθεσε ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε πολιτική «διεύρυνση» τη δημόσια απολογία όσων, όπως είπε, στο παρελθόν εξαπέλυσαν βαριές κατηγορίες κατά του ΠΑΣΟΚ. «Θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά άνθρωποι που διατύπωσαν απόψεις για το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ζητήσουν άφεση αμαρτιών, να εξομολογηθούν και βεβαίως να τους δεχτούμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ως χριστιανός ορθόδοξος» πιστεύει στην άφεση των αμαρτιών.

Όπως σημείωσε, όσοι επιθυμούν να επαναπροσεγγίσουν το κόμμα οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι έκαναν «τεράστιο λάθος» και ότι όσοι «υπερασπιστήκαμε τη χώρα» δεν ήταν «προδότες».

Ο πρώην υπουργός, που θεωρείται κοντά στο παπανδρεϊκό μπλοκ, επανέφερε στο προσκήνιο παλαιότερη δήλωση της Νίνας Κασιμάτη το 2013 για τον Γιώργο Παπανδρέου, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. «Αναφέρετε ένα πρόσωπο που έχει κάνει δήλωση πως στεναχωρήθηκε που δεν σκοτώθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Στη ζωή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις απόψεις που διατυπώνουμε», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τάσσεται υπέρ της πολιτικής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, απέρριψε ιστορικές αναλογίες, απορρίπτοντας τη σύγκριση της κ. Κασιμάτη με τον Γεώργιο Μαύρο. «Ο Γιώργος Μαύρος ηγήθηκε ενός κόμματος που πήρε 20% στις εκλογές. Δεν είπε ποτέ ότι στεναχωριέται που δεν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου», ανέφερε.

