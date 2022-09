Σαγκάη: Ερντογάν, Πούτιν και Λουκασένκο «χαλαροί» στη σύνοδο του Οργανισμού 

Σε χαλαρό και… φιλικό κλίμα ήταν καθισμένη γύρω από ένα τραπέζι με μεζεδάκια και συζητούσαν οι ηγέτες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, οι οποίοι συνεδριάζουν στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν.

Παρόντες ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε ένα σπάνιο ταξίδι εκτός Ρωσίας μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ. Μαζί τους και άλλοι ηγέτες χωρών της Κεντρικής Ασίας.

Οι Ουζμπέκοι οικοδεσπότες είχαν οργανώσει ακόμη και βαρκάδα για τους ηγέτες, αλλά ακυρώθηκε. Τουλάχιστον οι ηγέτες φύτεψαν δεντράκια, όπως προστάζει το έθιμο, ενώ για τους συνέδρους οργανώθηκε κάτι καλύτερο, ένα ντίσκο πάρτι.

