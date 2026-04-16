Η ακριβής τοποθεσία της μοναδικής κατοικίας που είχε αγοράσει ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Λονδίνο εντοπίστηκε στην περιοχή Blackfriars, χάρη σε νέα έρευνα που βασίστηκε σε τρία ιστορικά έγγραφα. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δεν φωτίζει μόνο το σημείο όπου βρισκόταν το ακίνητο, αλλά και τη σχέση του δραματουργού με το Λονδίνο στα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Η έρευνα έγινε από τη Λούσι Μονρό του King’s College London, η οποία εντόπισε δύο έγγραφα στα London Archives και ένα στα National Archives. Κομβικό ρόλο στην ταυτοποίηση έπαιξε ένα σχέδιο του 1668, που συντάχθηκε μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου και αποτυπώνει τμήμα της περιοχής του Blackfriars, επιβεβαιώνοντας με ακρίβεια τη θέση και το μέγεθος της κατοικίας του Σαίξπηρ.

Πού βρισκόταν το σπίτι του Σαίξπηρ

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το ακίνητο βρισκόταν στο ανατολικό άκρο του σημερινού Ireland Yard, στο χαμηλότερο τμήμα της Burgon Street και σε σημεία που σήμερα αντιστοιχούν στα κτίρια 5 Burgon Street και 5 St Andrew’s Hill. Αυτό σημαίνει ότι η γνωστή μπλε αναμνηστική πινακίδα της περιοχής δεν βρίσκεται απλώς κοντά στο σπίτι του Σαίξπηρ, αλλά ουσιαστικά στο ακριβές σημείο του.

Η νέα τεκμηρίωση δείχνει επίσης ότι το σπίτι ήταν ένα σχετικά μεγάλο κτίσμα σε σχήμα L, ενσωματωμένο εν μέρει στο παλιό gatehouse του μεσαιωνικού συγκροτήματος των Blackfriars. Σύμφωνα με το King’s College London, το ορατό στο σχέδιο τμήμα του ακινήτου εκτεινόταν 45 πόδια από ανατολή προς δύση και περίπου 13 έως 15 πόδια από βορρά προς νότο, ενώ έως τα μέσα του 17ου αιώνα ήταν αρκετά μεγάλο ώστε να έχει χωριστεί σε δύο κατοικίες.

Τι αλλάζει για τη ζωή του στο Λονδίνο

Η σημασία της ανακάλυψης δεν περιορίζεται στη χαρτογράφηση ενός σπιτιού. Ενισχύει και την άποψη ότι ο Σαίξπηρ μπορεί να παρέμεινε στο Λονδίνο περισσότερο απ’ όσο πιστευόταν, αντί να έχει αποσυρθεί οριστικά στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον αμέσως μετά το 1613. Η κατοικία βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το Blackfriars Theatre, όπου εμφανιζόταν η θεατρική του εταιρεία, κάτι που κάνει αρκετούς ερευνητές να θεωρούν πιθανό ότι εκεί πέρασε μέρος της τελευταίας δημιουργικής του περιόδου.

Τα υπόλοιπα δύο έγγραφα που εντόπισε η Μονρό συνδέονται με την πώληση της ιδιοκτησίας από την εγγονή του Σαίξπηρ το 1665. Έναν χρόνο αργότερα, η Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου κατέστρεψε την περιοχή, γεγονός που εξηγεί γιατί χάθηκε για αιώνες το ακριβές ίχνος της κατοικίας.

Μια ανακάλυψη με ιστορικό βάρος

Η νέα αυτή χαρτογράφηση θεωρείται μία από τις πιο ουσιαστικές πρόσφατες ανακαλύψεις γύρω από τη ζωή του Σαίξπηρ στο Λονδίνο. Δεν προσθέτει απλώς μια ακόμα λεπτομέρεια στη βιογραφία του, αλλά δίνει για πρώτη φορά σαφή εικόνα για το πού ακριβώς βρισκόταν το μοναδικό σπίτι που είχε αγοράσει ο ίδιος στην πόλη όπου έγραψε και ανέβασε τα έργα του.

